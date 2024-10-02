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    Соболенко не почувствует сопротивление со стороны Киз?

    Соболенко — Киз. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч четвёртого круга турнира в Пекине 2 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Киз
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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко сыграет против Мэдисон Киз из США в четврёртом круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 2 октября, начало — в 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Киз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина Соболенко — первая сеяная турнира WTA-1000 в Пекине. Беларуска возглавила нижний посев «тысячника». Первый круг теннисистка пропускала из-за высокого рейтинга.

    Во втором круге пекинских соревнований Соболенко сыграла с одним из квалифайеров Мананчаи Савангкаев из Тайланда и одержала уверенную победу над соперницей (6:4, 6:1).

    В третьем раунде Соболенко нанесла сокрушительное поражение Эшлин Крюгер из США (6:2, 6:2).

    Отметим, что Арина Соболенко — является основным фаворитом и претендентом на титул после того, как действующая чемпионка Ига Свентек снялась с турнира по личным причинам.

    Прогнозы на теннис

    В женской теннисной ассоциации Арина Соболенко занимает 2 место. А победная серия беларуски составляет 14 матчей, которые включают в себя выигранные титулы на US Open и в Цинциннати.

    Киз

    Мэдисон Киз на турнире в Пекине еще не проиграла ни одного сета. Во втором круше американка добилась уверенной победы над бразильского теннисисткой Хаддад Майа (6:3, 6:3).

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    • В этом матче Киз три раза подала навылет и три раза допустила двойные ошибки, а также реализовала шесть брейк-пойнтов.

    В стартовой игре «тысячника» Мэдисон Киз выиграла у испанской соперницы Соррибес-Тормо (6:2, 6:1).

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    Мэдисон Киз занимает 24 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.23, победу Киз букмекеры предлагают за 4.22.

    Прогноз: В этом поединке не должно возникнуть вопрос о победителе пары, мы ожидаем уверенной победы Арины Соболенко.

    Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-5) с коэффициентом 1.99.

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    Соболенко — Киз: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко не почувствует сопротивление со стороны Киз?
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