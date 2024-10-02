Соболенко
Арина Соболенко — первая сеяная турнира WTA-1000 в Пекине. Беларуска возглавила нижний посев «тысячника». Первый круг теннисистка пропускала из-за высокого рейтинга.
Во втором круге пекинских соревнований Соболенко сыграла с одним из квалифайеров Мананчаи Савангкаев из Тайланда и одержала уверенную победу над соперницей (6:4, 6:1).
В третьем раунде Соболенко нанесла сокрушительное поражение Эшлин Крюгер из США (6:2, 6:2).
Отметим, что Арина Соболенко — является основным фаворитом и претендентом на титул после того, как действующая чемпионка Ига Свентек снялась с турнира по личным причинам.
В женской теннисной ассоциации Арина Соболенко занимает 2 место. А победная серия беларуски составляет 14 матчей, которые включают в себя выигранные титулы на US Open и в Цинциннати.
Киз
Мэдисон Киз на турнире в Пекине еще не проиграла ни одного сета. Во втором круше американка добилась уверенной победы над бразильского теннисисткой Хаддад Майа (6:3, 6:3).
В этом матче Киз три раза подала навылет и три раза допустила двойные ошибки, а также реализовала шесть брейк-пойнтов.
В стартовой игре «тысячника» Мэдисон Киз выиграла у испанской соперницы Соррибес-Тормо (6:2, 6:1).
Мэдисон Киз занимает 24 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.23, победу Киз букмекеры предлагают за 4.22.
Прогноз: В этом поединке не должно возникнуть вопрос о победителе пары, мы ожидаем уверенной победы Арины Соболенко.
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Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-5) с коэффициентом 1.99.