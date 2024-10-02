Беларуска Арина Соболенко сыграет против Мэдисон Киз из США в четврёртом круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 2 октября, начало — в 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Киз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина Соболенко — первая сеяная турнира WTA-1000 в Пекине. Беларуска возглавила нижний посев «тысячника». Первый круг теннисистка пропускала из-за высокого рейтинга.

Во втором круге пекинских соревнований Соболенко сыграла с одним из квалифайеров Мананчаи Савангкаев из Тайланда и одержала уверенную победу над соперницей (6:4, 6:1).

В третьем раунде Соболенко нанесла сокрушительное поражение Эшлин Крюгер из США (6:2, 6:2).

Отметим, что Арина Соболенко — является основным фаворитом и претендентом на титул после того, как действующая чемпионка Ига Свентек снялась с турнира по личным причинам.

Прогнозы на теннис

В женской теннисной ассоциации Арина Соболенко занимает 2 место. А победная серия беларуски составляет 14 матчей, которые включают в себя выигранные титулы на US Open и в Цинциннати.

Киз

Мэдисон Киз на турнире в Пекине еще не проиграла ни одного сета. Во втором круше американка добилась уверенной победы над бразильского теннисисткой Хаддад Майа (6:3, 6:3).

В этом матче Киз три раза подала навылет и три раза допустила двойные ошибки, а также реализовала шесть брейк-пойнтов.

В стартовой игре «тысячника» Мэдисон Киз выиграла у испанской соперницы Соррибес-Тормо (6:2, 6:1).

Мэдисон Киз занимает 24 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.23, победу Киз букмекеры предлагают за 4.22.

Прогноз: В этом поединке не должно возникнуть вопрос о победителе пары, мы ожидаем уверенной победы Арины Соболенко.

Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-5) с коэффициентом 1.99.