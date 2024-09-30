Дарья Касаткина
Аманда Анисимова
Дарья Касаткина
Перед стартом турнира в Пекине за Касаткину серьезных переживаний не было, ибо россиянка удачно выступила в Южной Корее, хоть за титул побороться так и не смогла.
Физическое состояние россиянки видно невооруженным глазом. Стоит понаблюдать только за тем, как она подходит к ударам в матчах против соперниц.
В столице Китая она смогла провести пока что только одну встречу против хорватки Яны Фетт и довольно убедительно её переиграла.
Поединок против Анисимовой — хорошая вывеска для нейтрального зрителя, а вот сама Дарья вряд ли довольна, что ей попалась такая серьезная соперница.
Аманда Анисимова
Игра Анисимовой в последние месяцы радует все больше и больше, поскольку она постепенно начинает приводить в форму свое психологическое состояние.
Относительно недавний финал в Торонто ещё свеж в памяти любителей женского тенниса, но американка не собирается успокаиваться, поскольку в Пекине солидный призовой фонд и большие рейтинговые очки.
Во втором круге Аманда расправилась с колумбийкой Осорио-Серрано, но для этого потребовалось три сета.
Встреча с Касаткиной будет изобиловать интересными и замысловатыми розыгрышами с двух сторон, поэтому хочется, чтобы победила сильнейшая теннисистка на данный момент времени.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Касаткиной — 1.74, победа Анисимовой — 2.09.
Прогноз: Касаткина сейчас более заряжена на успех
- 1.85Соболенко — Крюгер: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.97Гауфф — Бултер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.90Волынец — Осака: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.74
Альтернативный прогноз: Очередная игра для Анисимовой затянется на три сета
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34