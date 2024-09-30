Россиянка Дарья Касаткина и американка Аманда Анисимова встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Касаткина — Анисисмова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дарья Касаткина

Перед стартом турнира в Пекине за Касаткину серьезных переживаний не было, ибо россиянка удачно выступила в Южной Корее, хоть за титул побороться так и не смогла.

Физическое состояние россиянки видно невооруженным глазом. Стоит понаблюдать только за тем, как она подходит к ударам в матчах против соперниц.

В столице Китая она смогла провести пока что только одну встречу против хорватки Яны Фетт и довольно убедительно её переиграла.

Поединок против Анисимовой — хорошая вывеска для нейтрального зрителя, а вот сама Дарья вряд ли довольна, что ей попалась такая серьезная соперница.

Аманда Анисимова

Игра Анисимовой в последние месяцы радует все больше и больше, поскольку она постепенно начинает приводить в форму свое психологическое состояние.

Прогнозы на теннис

Относительно недавний финал в Торонто ещё свеж в памяти любителей женского тенниса, но американка не собирается успокаиваться, поскольку в Пекине солидный призовой фонд и большие рейтинговые очки.

Во втором круге Аманда расправилась с колумбийкой Осорио-Серрано, но для этого потребовалось три сета.

Встреча с Касаткиной будет изобиловать интересными и замысловатыми розыгрышами с двух сторон, поэтому хочется, чтобы победила сильнейшая теннисистка на данный момент времени.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Касаткиной — 1.74, победа Анисимовой — 2.09.

Прогноз: Касаткина сейчас более заряжена на успех

Ставка: П1 за 1.74

Альтернативный прогноз: Очередная игра для Анисимовой затянется на три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34