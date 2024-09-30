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    Касаткина сможет отправить домой американку?

    Касаткина — Анисисмова. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч в Пекине 30 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Анисисмова
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина и американка Аманда Анисимова встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Касаткина — Анисисмова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 30 Сентября 2024 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 05:00 Аманда Анисимова

    Аманда Анисимова

  • США
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    Дарья Касаткина

    Перед стартом турнира в Пекине за Касаткину серьезных переживаний не было, ибо россиянка удачно выступила в Южной Корее, хоть за титул побороться так и не смогла.

    Физическое состояние россиянки видно невооруженным глазом. Стоит понаблюдать только за тем, как она подходит к ударам в матчах против соперниц.

    В столице Китая она смогла провести пока что только одну встречу против хорватки Яны Фетт и довольно убедительно её переиграла.

    Поединок против Анисимовой — хорошая вывеска для нейтрального зрителя, а вот сама Дарья вряд ли довольна, что ей попалась такая серьезная соперница.

    Аманда Анисимова

    Игра Анисимовой в последние месяцы радует все больше и больше, поскольку она постепенно начинает приводить в форму свое психологическое состояние.

    Прогнозы на теннис

    Относительно недавний финал в Торонто ещё свеж в памяти любителей женского тенниса, но американка не собирается успокаиваться, поскольку в Пекине солидный призовой фонд и большие рейтинговые очки.

    Во втором круге Аманда расправилась с колумбийкой Осорио-Серрано, но для этого потребовалось три сета.

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    Встреча с Касаткиной будет изобиловать интересными и замысловатыми розыгрышами с двух сторон, поэтому хочется, чтобы победила сильнейшая теннисистка на данный момент времени.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Касаткиной — 1.74, победа Анисимовой — 2.09.

    Прогноз: Касаткина сейчас более заряжена на успех

    Ставка: П1 за 1.74

    Альтернативный прогноз: Очередная игра для Анисимовой затянется на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34

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    Касаткина — Анисисмова: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина сможет отправить домой американку?
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