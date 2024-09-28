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    Сможет ли Пол выиграть у Махача?

    Пол — Махач. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Махач
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против чеха Томаша Махача во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пол

    Вопреки ожиданиям, Томми на старте турнира уверенно переиграл Маттео Арнальди — 6:3, 6:2.

    Американец очень хорошо играл на подаче, особенно на втором мяче (забрал 88 процентов очков). У итальянца в этом матче не было ни одного брейк-пойнта.

    Теперь Полу важно выиграть еще один матч, чтобы повторить прошлогодний результат в Токио.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Пол выиграл 15 из 24 матчей на харде, а его лучшим результатом на этом покрытии в 2024-м остается выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Кроме того, он взял титул в Делрей-Бич и прошел три раунда на US Open.

    Махач

    Томаш в первом круге выиграл у Алексея Попырина — 6:3, 6:7, 7:5.

    В отличие от австралийца, чешский теннисист в этом матче не отдал ни гейма на своей подаче. Небольшой сбой случился только на тай-брейке второго сета.

    По всей видимости, Махач восстановился после недавнего повреждения, из-за которого ему не удалось доиграть матчи против Попырина и Карлоса Алькараса на Кубке Дэвиса.

    В августе Махач не выиграл ни одного матча на «тысячниках» в Монреале и Цинциннати, но потом дошел до 1/8 финала на US Open.

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    Также не будем забывать, что в конце марта Томаш добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.35, победу Махача букмекеры предлагают за 3.20.

    Прогноз: в оптимальной форме чех может доставить американцу серьезные неприятности. Скорее всего, Пол отдаст Махачу как минимум сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.

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    Пол — Махач: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Пол выиграть у Махача?
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