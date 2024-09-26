Опелка
Райли заявился на токийский турнир по защищенному рейтингу. На этой неделе он занимает всего лишь 306-е место.
Американец в середине июля вернулся в тур после почти двухлетнего перерыва. Все это время он восстанавливался после травм.
С тех пор главным успехом Опелки пока остается выход в полуфинал травяного турнира в Ньюпорте.
На турнирах в Атланте и Вашингтоне американский гигант (рост — 211 см) выиграл по одному матчу, а в Цинциннати, Уинстон-Сейлеме и на US Open не смог пройти первый круг.
В середине сентября Опелка выиграл у Кристиана Гарина и Генри Сквире в рамках Кубка Дэвиса. Но вскоре после этого Райли уступил представителю Казахстана Денису Евсееву в квалификации турнира в Ханчжоу.
Шелтон
Бен тем временем приехал в Токио защищать прошлогодний титул. В случае неудачного выступления он рискует оказаться за пределами топ-20.
На прошлой неделе американец провел два матча на выставочном Кубке Лейвера — выиграл у Даниила Медведева и уступил Карлосу Алькарасу.
В конце августа Шелтон дошел до третьего раунда на Открытом чемпионате США. В 2023-м он добрался в Нью-Йорке до полуфинала.
Кроме того, в прошлом месяце Шелтон дошел до четвертьфинала в Цинциннати и до полуфинала в Вашингтоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 3.30, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.33.
Прогноз: в августе Бен с трудом выиграл у Райли в Цинциннати. В том матче оба сета завершились тай-брейками. Скорее всего, предстоящая встреча получится не менее напряженная, но Шелтон снова остановит соотечественника.
- 2.34Микельсен — Циципас: прогноз и ставкаЗавтра в 06:30
- 2.00Синнер — Харри: прогноз и ставкаЗавтра в 09:00
- 2.03Пол — Арнальди: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 22,5 за 2.20.