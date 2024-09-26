Американцы Бен Шелтон и Райли Опелка встретятся в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Опелка

Райли заявился на токийский турнир по защищенному рейтингу. На этой неделе он занимает всего лишь 306-е место.

Американец в середине июля вернулся в тур после почти двухлетнего перерыва. Все это время он восстанавливался после травм.

С тех пор главным успехом Опелки пока остается выход в полуфинал травяного турнира в Ньюпорте.

На турнирах в Атланте и Вашингтоне американский гигант (рост — 211 см) выиграл по одному матчу, а в Цинциннати, Уинстон-Сейлеме и на US Open не смог пройти первый круг.

Прогнозы на теннис

В середине сентября Опелка выиграл у Кристиана Гарина и Генри Сквире в рамках Кубка Дэвиса. Но вскоре после этого Райли уступил представителю Казахстана Денису Евсееву в квалификации турнира в Ханчжоу.

Шелтон

Бен тем временем приехал в Токио защищать прошлогодний титул. В случае неудачного выступления он рискует оказаться за пределами топ-20.

На прошлой неделе американец провел два матча на выставочном Кубке Лейвера — выиграл у Даниила Медведева и уступил Карлосу Алькарасу.

В конце августа Шелтон дошел до третьего раунда на Открытом чемпионате США. В 2023-м он добрался в Нью-Йорке до полуфинала.

Кроме того, в прошлом месяце Шелтон дошел до четвертьфинала в Цинциннати и до полуфинала в Вашингтоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 3.30, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: в августе Бен с трудом выиграл у Райли в Цинциннати. В том матче оба сета завершились тай-брейками. Скорее всего, предстоящая встреча получится не менее напряженная, но Шелтон снова остановит соотечественника.

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 22,5 за 2.20.