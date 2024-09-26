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    В матче Шелтона и Опелки снова будет два тай-брейка?

    Опелка — Шелтон. Ставка и прогноз на турнир в Токио 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Опелка — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американцы Бен Шелтон и Райли Опелка встретятся в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Опелка

    Райли заявился на токийский турнир по защищенному рейтингу. На этой неделе он занимает всего лишь 306-е место.

    Американец в середине июля вернулся в тур после почти двухлетнего перерыва. Все это время он восстанавливался после травм.

    С тех пор главным успехом Опелки пока остается выход в полуфинал травяного турнира в Ньюпорте.

    На турнирах в Атланте и Вашингтоне американский гигант (рост — 211 см) выиграл по одному матчу, а в Цинциннати, Уинстон-Сейлеме и на US Open не смог пройти первый круг.

    Прогнозы на теннис

    В середине сентября Опелка выиграл у Кристиана Гарина и Генри Сквире в рамках Кубка Дэвиса. Но вскоре после этого Райли уступил представителю Казахстана Денису Евсееву в квалификации турнира в Ханчжоу.

    Шелтон

    Бен тем временем приехал в Токио защищать прошлогодний титул. В случае неудачного выступления он рискует оказаться за пределами топ-20.

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    • На прошлой неделе американец провел два матча на выставочном Кубке Лейвера — выиграл у Даниила Медведева и уступил Карлосу Алькарасу.

    В конце августа Шелтон дошел до третьего раунда на Открытом чемпионате США. В 2023-м он добрался в Нью-Йорке до полуфинала.

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    Кроме того, в прошлом месяце Шелтон дошел до четвертьфинала в Цинциннати и до полуфинала в Вашингтоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 3.30, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: в августе Бен с трудом выиграл у Райли в Цинциннати. В том матче оба сета завершились тай-брейками. Скорее всего, предстоящая встреча получится не менее напряженная, но Шелтон снова остановит соотечественника.

    Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 22,5 за 2.20.

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    Опелка — Шелтон: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на теннис. В матче Шелтона и Опелки снова будет два тай-брейка?
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