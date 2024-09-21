Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против китайца Цзюньчэна Шана во втором круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сафиуллин

Роман второй год подряд прошел в Чэнду первый круг. В 2023-м он добрался здесь до финала, поэтому в контексте рейтинга это важнейший турнир для него.

В четверг Сафиуллин одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини — 6:3, 4:6, 6:4.

В начале решающего сета Сафиуллин отдал гейм на подаче, но сразу сделал обратный брейк.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Роман выиграл больше одного матча на харде только на одном турнире ATP — еще в январе в австралийском Брисбене.

Шан

Китайский теннисист в первом раунде одержал победу над Кеем Нисикори — 6:4, 6:4.

Как и ожидалось, Шан взял реванш у опытного японца — в прошлом году он уступил ему в Атланте.

В этом матче 19-летний Шан отыграл восемь из девяти брейк-пойнтов и взял на приеме три гейма.

Цзюньчэн выиграл как минимум один матч на восьмом турнире подряд. При этом в пяти случаях на этом отрезке он прошел дальше второго раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.45, победу Шана букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: очевидно, что будет нелегко, но не только Роману. Китайца тоже ждет непростая проверка на прочность. Считаем, что россиянин способен обыграть Шана.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 2.45.