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    Сафиуллин — Шан. Ставка и прогноз на турнир в Чэнду 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Шан
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против китайца Цзюньчэна Шана во втором круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чэнду. Мужчины 21 Сентября 2024 года

    Роман Сафиуллин (Россия)

  • Чэнду. Мужчины
    •  Роман Сафиуллин (Россия) 11:30 Шан Цзюньчэн

    Шан Цзюньчэн

  • Китай
    •

    Сафиуллин

    Роман второй год подряд прошел в Чэнду первый круг. В 2023-м он добрался здесь до финала, поэтому в контексте рейтинга это важнейший турнир для него.

    В четверг Сафиуллин одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини — 6:3, 4:6, 6:4.

    В начале решающего сета Сафиуллин отдал гейм на подаче, но сразу сделал обратный брейк.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Роман выиграл больше одного матча на харде только на одном турнире ATP — еще в январе в австралийском Брисбене.

    Шан

    Китайский теннисист в первом раунде одержал победу над Кеем Нисикори — 6:4, 6:4.

    Как и ожидалось, Шан взял реванш у опытного японца — в прошлом году он уступил ему в Атланте.

    В этом матче 19-летний Шан отыграл восемь из девяти брейк-пойнтов и взял на приеме три гейма.

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    Цзюньчэн выиграл как минимум один матч на восьмом турнире подряд. При этом в пяти случаях на этом отрезке он прошел дальше второго раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.45, победу Шана букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: очевидно, что будет нелегко, но не только Роману. Китайца тоже ждет непростая проверка на прочность. Считаем, что россиянин способен обыграть Шана.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 2.45.

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