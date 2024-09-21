Роман Сафиуллин (Россия)
Шан Цзюньчэн
Сафиуллин
Роман второй год подряд прошел в Чэнду первый круг. В 2023-м он добрался здесь до финала, поэтому в контексте рейтинга это важнейший турнир для него.
В четверг Сафиуллин одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини — 6:3, 4:6, 6:4.
В начале решающего сета Сафиуллин отдал гейм на подаче, но сразу сделал обратный брейк.
Ранее в этом сезоне Роман выиграл больше одного матча на харде только на одном турнире ATP — еще в январе в австралийском Брисбене.
Шан
Китайский теннисист в первом раунде одержал победу над Кеем Нисикори — 6:4, 6:4.
Как и ожидалось, Шан взял реванш у опытного японца — в прошлом году он уступил ему в Атланте.
В этом матче 19-летний Шан отыграл восемь из девяти брейк-пойнтов и взял на приеме три гейма.
Цзюньчэн выиграл как минимум один матч на восьмом турнире подряд. При этом в пяти случаях на этом отрезке он прошел дальше второго раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.45, победу Шана букмекеры предлагают за 1.55.
Прогноз: очевидно, что будет нелегко, но не только Роману. Китайца тоже ждет непростая проверка на прочность. Считаем, что россиянин способен обыграть Шана.
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Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 2.45.