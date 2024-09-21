Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в рамках Кубка Лейвера. Матч пройдет 21 сентября в Берлине, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Медведев

Даниила в этом году не стали игнорировать и все-таки решили пригласить на один из самых престижных выставочных турниров.

Ранее Медведев играл на Кубке Лейвера в 2021 году. Тогда он провел один матч, в котором спокойно выиграл у Дениса Шаповалова.

Если кто-то думает, что теннисисты приезжают сюда развлечься, то это не так. Взять хотя бы призовой фонд: победители получат по 250 тысяч евро, а проигравшие — в два раза меньше.

В эту субботу Медведев проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он дошел до четвертьфинала.

Прогнозы на теннис

В Нью-Йорке Даниил выиграл у Душана Лайовича, Фабиана Марожана, Флавио Коболли и Нуну Боржеша, после чего уступил Яннику Синнеру.

Тиафо

Фрэнсис тем временем уже в пятый раз стал участником Кубка Лейвера.

Например, в 2022-м он сыграл сразу два матча — уступил Новаку Джоковичу и выиграл у Стефаноса Циципаса.

В прошлом году Тиафо одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем.

Тиафо, как известно, стал одним из героев недавней североамериканской серии турниров.

В августе он дошел до полуфинала в Вашингтоне и до финала на «Мастерсе» в Цинциннати, а в начале сентября второй раз в карьере остановился в шаге от финала на Окрытом чемпионате США.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.47, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.68.

Прогноз: в данном случае все-таки надо признать, что ставка на исход здесь не самый лучший вариант. Очевидно, что Даниилу будет непросто подтвердить статус фаворита.

Хотя россиянин ведет 5-1 в личных встречах с американцем, мы считаем, что сегодня спрогнозировать победителя максимально сложно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.16.