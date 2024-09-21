Медведев
Даниила в этом году не стали игнорировать и все-таки решили пригласить на один из самых престижных выставочных турниров.
Ранее Медведев играл на Кубке Лейвера в 2021 году. Тогда он провел один матч, в котором спокойно выиграл у Дениса Шаповалова.
Если кто-то думает, что теннисисты приезжают сюда развлечься, то это не так. Взять хотя бы призовой фонд: победители получат по 250 тысяч евро, а проигравшие — в два раза меньше.
В эту субботу Медведев проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он дошел до четвертьфинала.
В Нью-Йорке Даниил выиграл у Душана Лайовича, Фабиана Марожана, Флавио Коболли и Нуну Боржеша, после чего уступил Яннику Синнеру.
Тиафо
Фрэнсис тем временем уже в пятый раз стал участником Кубка Лейвера.
Например, в 2022-м он сыграл сразу два матча — уступил Новаку Джоковичу и выиграл у Стефаноса Циципаса.
В прошлом году Тиафо одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем.
Тиафо, как известно, стал одним из героев недавней североамериканской серии турниров.
В августе он дошел до полуфинала в Вашингтоне и до финала на «Мастерсе» в Цинциннати, а в начале сентября второй раз в карьере остановился в шаге от финала на Окрытом чемпионате США.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.47, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.68.
Прогноз: в данном случае все-таки надо признать, что ставка на исход здесь не самый лучший вариант. Очевидно, что Даниилу будет непросто подтвердить статус фаворита.
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Хотя россиянин ведет 5-1 в личных встречах с американцем, мы считаем, что сегодня спрогнозировать победителя максимально сложно.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.16.