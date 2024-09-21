Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против аргентинца Федерико Гомеса во втором круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гомес — Бублик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гомес

Федерико второй раз в сезоне играет в основной сетке турнира ATP. В начале февраля он не смог пройти первый круг в Кордове, уступив Факундо Диасу-Акосте.

В Чэнду аргентинский теннисист сначала прошел квалификацию. В решающем раунде отбора 174-я ракетка мира выиграл у представителя Казахстана Бейбита Жукаева.

В этом году Гомес поднялся в топ-200 благодаря успешным выступлениям на грунтовых «челленджерах». Летом он стал победителем турниров в Милане и Триесте.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе 27-летний Гомес прошел два раунда на «челленджере» в Гуанчжоу.

Бублик

Саша после Уимблдона, на котором он дошел до третьего круга, до сих пор не выиграл ни одного матча.

На Олимпиаде Бублик проиграл в первом раунде американцу Тейлору Фрицу, а на «Мастерсе» в Монреале — Бену Шелтону.

На Открытом чемпионате США Бублик уступил китайцу Цзюньчэну Шану, хотя вел 2-1 по сетам.

Но главным разочарованием стало поражение от 247-й ракетки мира Элмера Меллера в матче Кубка Дэвиса — 6:1, 2:6, 2:6.

Бублик выигрывал турнир в Чэнду в 2019 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гомеса в этом матче можно поставить за 2.95, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: этот парень умеет удивлять, но сейчас мы все-таки считаем, что Бублик обыграет соперника из второй сотни рейтинга.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.07.