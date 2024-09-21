Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Бена Шелтона в рамках Кубка Лейвера. Матч пройдет 21 сентября в Берлине, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлос впервые сыграет на Кубке Лейвера. В прошлом году он не смог приехать на один из самых престижных выставочных турниров из-за травмы.

На этот раз у испанца снова не самое лучшее настроение. Несмотря на то, в текущем сезоне он выиграл два турнира «Больших шлемах», именно сейчас о его состоянии рассуждают в контексте провального выступления на US Open.

В Нью-Йорке Алькарас действительно шокировал, проиграв уже во втором круге нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.

Прогнозы на теннис

После этого Карлитос уже успел провести два матча. На прошлой неделе он сыграл за сборную Испании на Кубке Дэвиса. Сначала соперником Алькараса стал чех Томаш Махач, который выиграл первый сет, но вскоре получил травму и снялся. В следующем матче третья ракетка мира выиграл у француза Юго Эмбера.

Шелтон

Бен тем временем второй год подряд сыграет на Кубке Лейвера. В 2023-м он провел один матч, в котором одержал победу над французом Артуром Фисом.

В текущем сезоне американец демонстрирует в целом неплохие результаты, но после прошлогодних успехов от него все-таки ждали большего.

Как и ожидалось, Шелтон не смог защитить очки за полуфинал на US Open-2023. На этот раз он проиграл в третьем круге Фрэнсису Тиафо.

Но также стоит отметить, что в 2024-м Шелтон выиграл не менее двух матчей на всех турнирах «Большого шлема».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Шелтона букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: Карлос прекрасно понимает, что в его случае никто не будет обращать внимание на статус матча. Любое его поражение обязательно станет поводом для очередной дискуссии. Уверены, испанец постарается избежать лишних разговоров.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-4,0) за 2.04.