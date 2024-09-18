Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Даниэль — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Даниэль

Всё идет к тому, что этот год японский теннисист завершит за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 92-й ракетки мира.

После неожиданного выхода в финал январского турнира в новозеландском Окленде Даниэль выиграл на уровне основной сетки ATP лишь четыре матча.

При этом серия поражений началась еще в конце апреля и до сих пор продолжается.

В прошлом месяце представитель Страны восходящего солнца прошел квалификацию на «Мастерсе» в Монреале, но в основной сетке его сразу остановил Ринки Хиджиката.

Прогнозы на теннис

В Цинциннати Таро уступил в первом раунде отбора своему соотечественнику Есихито Нисиоке. Дальше было поражение от Мартона Фучовича в Уинстон-Сейлеме и неудачный матч против Тристана Скулкейта на US Open.

Сонего

Лоренцо тоже не прошел ни раунда на американском мэйджоре, проиграв Томми Полу. Но в отличие от японца, у него все в порядке.

Дело в том, что в конце августа итальянский теннисист выиграл турнир в Уинстон-Сейлеме и вернулся в топ-50.

В решающем матче Сонего разгромил 19-летнего американца Алекса Микельсена — 6:0, 6:3.

Интересно, что за весь турнир он так и не проиграл ни одного сета.

Также стоит отметить, что это был всего лишь второй турнир в этом году, на котором Сонего прошел дальше второго раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Даниэля в этом матче можно поставить за 2.96, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: интуиция подсказывает, что матч между итальянцем и японцем получится непростым — возможно, им понадобится и как минимум один тай-брейк, и дополнительный сет. Не факт, что Сонего подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.