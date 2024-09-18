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    Сможет ли Сонего продлить серию поражений Даниэля?

    Даниэль — Сонего: прогноз и ставка — 18.09.2024

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    Прогноз и ставки на Даниэль — Сонего
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    Лоренцо Сонего
    Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Даниэль — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Даниэль

    Всё идет к тому, что этот год японский теннисист завершит за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 92-й ракетки мира.

    После неожиданного выхода в финал январского турнира в новозеландском Окленде Даниэль выиграл на уровне основной сетки ATP лишь четыре матча.

    При этом серия поражений началась еще в конце апреля и до сих пор продолжается.

    В прошлом месяце представитель Страны восходящего солнца прошел квалификацию на «Мастерсе» в Монреале, но в основной сетке его сразу остановил Ринки Хиджиката.

    Прогнозы на теннис

    В Цинциннати Таро уступил в первом раунде отбора своему соотечественнику Есихито Нисиоке. Дальше было поражение от Мартона Фучовича в Уинстон-Сейлеме и неудачный матч против Тристана Скулкейта на US Open.

    Сонего

    Лоренцо тоже не прошел ни раунда на американском мэйджоре, проиграв Томми Полу. Но в отличие от японца, у него все в порядке.

    Дело в том, что в конце августа итальянский теннисист выиграл турнир в Уинстон-Сейлеме и вернулся в топ-50.

    В решающем матче Сонего разгромил 19-летнего американца Алекса Микельсена — 6:0, 6:3.

    Интересно, что за весь турнир он так и не проиграл ни одного сета.

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    Также стоит отметить, что это был всего лишь второй турнир в этом году, на котором Сонего прошел дальше второго раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Даниэля в этом матче можно поставить за 2.96, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: интуиция подсказывает, что матч между итальянцем и японцем получится непростым — возможно, им понадобится и как минимум один тай-брейк, и дополнительный сет. Не факт, что Сонего подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Даниэль — Сонего: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сонего продлить серию поражений Даниэля?
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