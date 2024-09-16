Австралийка Айла Томлянович и южнокорейская теннисистка Су Джон Чан встретятся в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Томлянович — Чан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Айла Томлянович

Возможности и талант Томлянович позволяли ей добиться куда большего, чем она в итоге имеет по своей карьере.

В последние годы её рейтинг сильно просел по причине постоянных мелких повреждений, из-за которых она в полной мере не может приблизиться к своей лучшей форме.

За шесть последних матчей она смогла победить всего лишь один раз, который пришёлся как раз на недавно закончившийся «Us Open».

Игра против Су Джон Чан будет формальностью, поскольку класс обеих теннисисток максимально разнится.

Су Джон Чан

Имя кореянки Су Джон Чан не так известно широкой теннисной общественности, как тех же китаянок, но это довольно крепкая теннисистка, способная доставить проблемы любой сопернице.

Прогнозы на теннис

Она крайне редко играет в основных сетках больших турнирах, но в рамках фьючерсов может создавать оппоненткам серьезные сложности на корте.

У южнокорейской спортсменки в активе имеется финал на недавнем «фьючерсе» в чешском Оломоуце, где Су Джон проиграла в финале венгерке Бондар.

В матче против Томлянович ей будет чрезвычайно тяжело, ибо австралийка в крайне неплохой форме и не собирается затягивать матч с азиаткой на неопределённый срок.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Томлянович — 1.54, победа Чан Су Джон — 2.50.

Прогноз: Томлянович выиграет матч без особых сложностей

Ставка: Ф1 (-3) за 2.00

Альтернативный прогноз: Австралийка не будет затягивать встречу

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.16