Елена Рузе
Фамилия Рузе в женском большом теннисе за пару последних сезонов упоминалась считаное количество раз.
Когда румынка оказалась в основной сетке турнира, то были сомнения, что она сможет пройти хотя бы один круг.
Но она сначала разобралась с австрийкой Грабер, а потом неожиданно для всех зачехлила в двух сетах Крейчикову, которая выиграла последний турнир Большого Шлема по сезону.
Сейчас ей предстоит встретиться с испанкой Бадосой, и шансов на успех не очень много, хотя Елена уже всех удивила два раза.
Паула Бадоса
Перед стартом турнира было понятно, что Бадоса будет в числе явных претенденток на титул, несмотря на то, что Паула ещё полгода назад играла в теннис просто ужасно.
Завоеванный ей титул в Вашингтоне придал сил, а постепенное втягивание в игровой процесс на «UsOpen» придает ей ещё больше уверенности.
Испанка убрала со своего пути швейцарку Голубич и американку Таунсенд, причем не отдала соперницам ни одного сета.
Есть большая вероятно, что и в матче против румынской теннисистки Паула будет всецело доминировать и доведет количество беспроигрышных сетов до количества шести.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Рузе — 4.39, победа Бадосы — 1.22.
Прогноз: Доминирование испанки будет все цельным
- 1.98Марожан — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- 2.15Чжэн — Нимайер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.69Свитолина — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-5) за 1.83
Альтернативный прогноз: Равноценной игры поклонникам тенниса ждать не стоит
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.88