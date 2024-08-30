Румынка Елена Рузе и испанка Паула Бадоса встретятся в третьем круге «US Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Рузе — Бадоса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Елена Рузе

Фамилия Рузе в женском большом теннисе за пару последних сезонов упоминалась считаное количество раз.

Когда румынка оказалась в основной сетке турнира, то были сомнения, что она сможет пройти хотя бы один круг.

Но она сначала разобралась с австрийкой Грабер, а потом неожиданно для всех зачехлила в двух сетах Крейчикову, которая выиграла последний турнир Большого Шлема по сезону.

Сейчас ей предстоит встретиться с испанкой Бадосой, и шансов на успех не очень много, хотя Елена уже всех удивила два раза.

Паула Бадоса

Перед стартом турнира было понятно, что Бадоса будет в числе явных претенденток на титул, несмотря на то, что Паула ещё полгода назад играла в теннис просто ужасно.

Прогнозы и ставки на US Open

Завоеванный ей титул в Вашингтоне придал сил, а постепенное втягивание в игровой процесс на «UsOpen» придает ей ещё больше уверенности.

Испанка убрала со своего пути швейцарку Голубич и американку Таунсенд, причем не отдала соперницам ни одного сета.

Есть большая вероятно, что и в матче против румынской теннисистки Паула будет всецело доминировать и доведет количество беспроигрышных сетов до количества шести.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Рузе — 4.39, победа Бадосы — 1.22.

Прогноз: Доминирование испанки будет все цельным

Ставка: Ф2 (-5) за 1.83

Альтернативный прогноз: Равноценной игры поклонникам тенниса ждать не стоит

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.88