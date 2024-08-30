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    Бадоса уверенно зайдет в третий круг?

    Рузе — Бадоса: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 18:00

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    Прогноз и ставки на Рузе — Бадоса
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    Паула Бадоса
    Румынка Елена Рузе и испанка Паула Бадоса встретятся в третьем круге «US Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Рузе — Бадоса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Елена Рузе

    Фамилия Рузе в женском большом теннисе за пару последних сезонов упоминалась считаное количество раз.

    Когда румынка оказалась в основной сетке турнира, то были сомнения, что она сможет пройти хотя бы один круг.

    Но она сначала разобралась с австрийкой Грабер, а потом неожиданно для всех зачехлила в двух сетах Крейчикову, которая выиграла последний турнир Большого Шлема по сезону.

    Сейчас ей предстоит встретиться с испанкой Бадосой, и шансов на успех не очень много, хотя Елена уже всех удивила два раза.

    Паула Бадоса

    Перед стартом турнира было понятно, что Бадоса будет в числе явных претенденток на титул, несмотря на то, что Паула ещё полгода назад играла в теннис просто ужасно.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Завоеванный ей титул в Вашингтоне придал сил, а постепенное втягивание в игровой процесс на «UsOpen» придает ей ещё больше уверенности.

    Испанка убрала со своего пути швейцарку Голубич и американку Таунсенд, причем не отдала соперницам ни одного сета.

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    Есть большая вероятно, что и в матче против румынской теннисистки Паула будет всецело доминировать и доведет количество беспроигрышных сетов до количества шести.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Рузе — 4.39, победа Бадосы — 1.22.

    Прогноз: Доминирование испанки будет все цельным

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.83

    Альтернативный прогноз: Равноценной игры поклонникам тенниса ждать не стоит

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.88

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    Рузе — Бадоса: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Бадоса уверенно зайдет в третий круг?
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