Эмма Наварро
Когда Наварро ехала на этот турнир, то наверняка держала в голове потенциальный выход в четвертьфинал, как минимум.
Пока что все идет по плану, поскольку американка уже в третьем круге, а в первых двух поединках она даже не вспотела.
В матчах против Блинковой и Рус было четыре сета, и все они закончились с одним и тем же счетом в пользу Эммы — 6:1.
Перед игрой с Костюк есть определённое волнение, но все равно очевидная фаворитка предстоящего поединка именно Наварро.
Марта Костюк
Карьера Костюк не развивается стремительно, но поступательно. Украинка прогрессирует каждый год, и мелкими шагами продвигается на одну ступень выше на тех же мэйджорах.
Марта отлично провела олимпиаду, и забралась в восьмерку сильнейших. Она смогла моментально переключиться на хард и уже в третьем круге «UsOpen»
В первых двух поединках она обыграла Маккартни Кесслер и Хэрриет Дарт. Соперницы не самые рейтинговые, но проблемы доставлять умеют.
Сейчас придётся играть против мощной Наварро, и шансов на положительный исход матча не очень много.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Наварро — 1.63, победа Костюк — 2.29.
Прогноз: Наварро не позволит Костюк включиться в эту игру
- 1.98Марожан — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- 2.15Чжэн — Нимайер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.69Свитолина — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-3) за 2.00
Альтернативный прогноз: Борьбы за каждый гейм не предвидится
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 3.98