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    Наварро сразу обозначит превосходство?

    Наварро — Костюк Ставка (к: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 19:30

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    Прогноз и ставки на Наварро — Костюк Ставка (к
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    Эмма Наварро
    Американка Эмма Наварро и украинка Марта Костюк встретятся в третьем круге «US Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч Наварро — Костюк Ставка (к, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эмма Наварро

    Когда Наварро ехала на этот турнир, то наверняка держала в голове потенциальный выход в четвертьфинал, как минимум.

    Пока что все идет по плану, поскольку американка уже в третьем круге, а в первых двух поединках она даже не вспотела.

    В матчах против Блинковой и Рус было четыре сета, и все они закончились с одним и тем же счетом в пользу Эммы — 6:1.

    Перед игрой с Костюк есть определённое волнение, но все равно очевидная фаворитка предстоящего поединка именно Наварро.

    Марта Костюк

    Карьера Костюк не развивается стремительно, но поступательно. Украинка прогрессирует каждый год, и мелкими шагами продвигается на одну ступень выше на тех же мэйджорах.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Марта отлично провела олимпиаду, и забралась в восьмерку сильнейших. Она смогла моментально переключиться на хард и уже в третьем круге «UsOpen»

    В первых двух поединках она обыграла Маккартни Кесслер и Хэрриет Дарт. Соперницы не самые рейтинговые, но проблемы доставлять умеют.

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    Сейчас придётся играть против мощной Наварро, и шансов на положительный исход матча не очень много.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Наварро — 1.63, победа Костюк — 2.29.

    Прогноз: Наварро не позволит Костюк включиться в эту игру

    Ставка: Ф1 (-3) за 2.00

    Альтернативный прогноз: Борьбы за каждый гейм не предвидится

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 3.98

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    Наварро — Костюк Ставка (к: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Наварро сразу обозначит превосходство?
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