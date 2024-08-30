Американка Эмма Наварро и украинка Марта Костюк встретятся в третьем круге «US Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч Наварро — Костюк Ставка (к, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эмма Наварро

Когда Наварро ехала на этот турнир, то наверняка держала в голове потенциальный выход в четвертьфинал, как минимум.

Пока что все идет по плану, поскольку американка уже в третьем круге, а в первых двух поединках она даже не вспотела.

В матчах против Блинковой и Рус было четыре сета, и все они закончились с одним и тем же счетом в пользу Эммы — 6:1.

Перед игрой с Костюк есть определённое волнение, но все равно очевидная фаворитка предстоящего поединка именно Наварро.

Марта Костюк

Карьера Костюк не развивается стремительно, но поступательно. Украинка прогрессирует каждый год, и мелкими шагами продвигается на одну ступень выше на тех же мэйджорах.

Прогнозы и ставки на US Open

Марта отлично провела олимпиаду, и забралась в восьмерку сильнейших. Она смогла моментально переключиться на хард и уже в третьем круге «UsOpen»

В первых двух поединках она обыграла Маккартни Кесслер и Хэрриет Дарт. Соперницы не самые рейтинговые, но проблемы доставлять умеют.

Сейчас придётся играть против мощной Наварро, и шансов на положительный исход матча не очень много.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Наварро — 1.63, победа Костюк — 2.29.

Прогноз: Наварро не позволит Костюк включиться в эту игру

Ставка: Ф1 (-3) за 2.00

Альтернативный прогноз: Борьбы за каждый гейм не предвидится

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 3.98