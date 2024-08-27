Бразильянка Беатрис Аддад Майа и армянка Элина Аванесян встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Аддад Майа — Аванесян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Беатрис Аддад Майа

На протяжении всего сезона проблемы с игрой у Беатрис Аддад Майа были видны даже невооруженным глазом.

Никаких надежд на восстановление ситуации практически не было, однако бразильянка внезапно хорошо начала играть на харде в Кливленде и довольно легко добралась до полуфинала.

На том турнире она была посеяна под первым номером, поэтому вероятность взять первые за долгое время титул очень даже неплохая.

Первый матч на турнире проводить против армянки Аванесян, и легкой прогулки для Беатрис точно не будет, особенно если закладываться на максимальное количество игр в Кливленде.

Элина Аванесян

Если подводить краткий итог выступлений армянки Аванесян, то этот сезон смело можно заносить в графу со знаком «плюс».

Прогнозы и ставки на US Open

На большинстве турниров ей приходилось начинать с самых низов из-за отсутствия высокого рейтинга, но Элина демонстрировала характер и пробивалась с кулаками через сито квалификации

Уровень игры значительно подрос прежде всего из-за более усовершенствованной техники, которая была далека от идеальной.

На харде она играет довольно сносно, и в матче против не самой оптимальной Аддад Майа вполне может дать серьезный бой.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бразильянку в этом поединке: победа Аддад Майа — 1.62, победа Аванесян — 2.31.

Прогноз: Беатрис в хорошей форме, но Аванесян заберет себе проход во второй круг

Ставка: П2 за 2.31

Альтернативный прогноз: Встреча будет упорной, и три сета нам в ней обеспечено

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36