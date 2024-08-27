ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус — нападающий «Реала»Трансферный дайджест. 20 — 26 августа Кайо БорральоБорральо прошел Каноннира, Моралес нокаутировал Мэгни. Обзор карда UFC Vegas 96 «Ювентус»«Верона» — «Ювентус» 0:3. Онлайн
  • 00:32
    • «Вильярреал» вырвал победу у «Сельты» в матче Примеры
  • 23:45
    • «Ювентус» на чужом поле разгромил «Верону» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Аванесян имеет шансы на проход дальше?

    Аддад Майа — Аванесян. Ставка (к. 2.31) и прогноз на матч «US Open» 27 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Беатрис Аддад Майя Прогнозы на Элина Аванесян
    Прогноз и ставки на Аддад Майа — Аванесян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Аванесян
    Бразильянка Беатрис Аддад Майа и армянка Элина Аванесян встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Аддад Майа — Аванесян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Беатрис Аддад Майа

    На протяжении всего сезона проблемы с игрой у Беатрис Аддад Майа были видны даже невооруженным глазом.

    Никаких надежд на восстановление ситуации практически не было, однако бразильянка внезапно хорошо начала играть на харде в Кливленде и довольно легко добралась до полуфинала.

    На том турнире она была посеяна под первым номером, поэтому вероятность взять первые за долгое время титул очень даже неплохая.

    Первый матч на турнире проводить против армянки Аванесян, и легкой прогулки для Беатрис точно не будет, особенно если закладываться на максимальное количество игр в Кливленде.

    Элина Аванесян

    Если подводить краткий итог выступлений армянки Аванесян, то этот сезон смело можно заносить в графу со знаком «плюс».

    Прогнозы и ставки на US Open

    На большинстве турниров ей приходилось начинать с самых низов из-за отсутствия высокого рейтинга, но Элина демонстрировала характер и пробивалась с кулаками через сито квалификации

    Уровень игры значительно подрос прежде всего из-за более усовершенствованной техники, которая была далека от идеальной.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На харде она играет довольно сносно, и в матче против не самой оптимальной Аддад Майа вполне может дать серьезный бой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бразильянку в этом поединке: победа Аддад Майа — 1.62, победа Аванесян — 2.31.

    Прогноз: Беатрис в хорошей форме, но Аванесян заберет себе проход во второй круг

    Ставка: П2 за 2.31

    Альтернативный прогноз: Встреча будет упорной, и три сета нам в ней обеспечено

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Азаренко — Стародубцева
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бюрель — Стивенс
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ковачевич — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Албот — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хон — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бунедкор — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шуай — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Скатов — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Престон — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рыбакина — Айява
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аддад Майа — Аванесян: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Аванесян имеет шансы на проход дальше?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры