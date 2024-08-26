Вероника Кудерметова
В этом сезоне результаты Кудерметовой оставляют желать лучшего, хотя в первой полусотне рейтинга она продолжает находиться.
Россиянка пережила несколько повреждений, которые значительно отразились на её игре в этом сезоне, но несколько удачных турниров Веронике все же удалось провести.
Соревнование на траве в Берлине стало одним из самых продуктивных, поскольку на нем россиянка выиграла три матча подряд, начав путь квалификации, но остановившись во втором круге.
В матче против Мертенс будет серьезная заруба, которая так быстро не закончится, но у Вероники есть реальные шансы на проход во второй круг.
Элиза Мертенс
Игра Мертенс в этом сезоне гораздо слабее, чем в прошлом, но выступления на последних турнирах вселяют определенный оптимизм.
В Торонто бельгийка смогла пройти два круга, где споткнулась в третьем раунде на россиянке Самсоновой.
Физическая готовность оставляет желать лучшего, но техника и теннисный интеллект по-прежнему в полном порядке.
Поединок против Кудерметовой будет сложным, поскольку обе теннисистки забыли, что такое действительно серьезные победы.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Мертенс — 2.22, победа Мертенс — 1.67.
Прогноз: Мертенс на бумаге выглядит более реальной претенденткой на выигрыш, но победа останется за Кудерметовой
- 1.95Наварро — Блинкова: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Ставка: П1 за 2.22
Альтернативный прогноз: Встреча получится длинной и непредсказуемой
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.30