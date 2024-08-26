Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элиза Мертенс встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 21:30 мск Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Мертенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вероника Кудерметова

В этом сезоне результаты Кудерметовой оставляют желать лучшего, хотя в первой полусотне рейтинга она продолжает находиться.

Россиянка пережила несколько повреждений, которые значительно отразились на её игре в этом сезоне, но несколько удачных турниров Веронике все же удалось провести.

Соревнование на траве в Берлине стало одним из самых продуктивных, поскольку на нем россиянка выиграла три матча подряд, начав путь квалификации, но остановившись во втором круге.

В матче против Мертенс будет серьезная заруба, которая так быстро не закончится, но у Вероники есть реальные шансы на проход во второй круг.

Элиза Мертенс

Игра Мертенс в этом сезоне гораздо слабее, чем в прошлом, но выступления на последних турнирах вселяют определенный оптимизм.

Прогнозы и ставки на US Open

В Торонто бельгийка смогла пройти два круга, где споткнулась в третьем раунде на россиянке Самсоновой.

Физическая готовность оставляет желать лучшего, но техника и теннисный интеллект по-прежнему в полном порядке.

Поединок против Кудерметовой будет сложным, поскольку обе теннисистки забыли, что такое действительно серьезные победы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Мертенс — 2.22, победа Мертенс — 1.67.

Прогноз: Мертенс на бумаге выглядит более реальной претенденткой на выигрыш, но победа останется за Кудерметовой

Ставка: П1 за 2.22

Альтернативный прогноз: Встреча получится длинной и непредсказуемой

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.30