Россиянка Екатерина Александрова и болгарка Виктория Томова встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Александрова — Томова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Екатерина Александрова

От последних выступлений Александровой по сезону осталось неприятное послевкусие, поскольку она на Олимпиаде выбыла уже в первом круге соревнований.

Вопросы было бы меньше, если поражение случилось в упорной борьбе, но россиянка играла откровенно спустя рукава.

Вполне вероятно, что она экономила силы на предстоящий большой турнир в Нью-Йорке, тогда не очень понятно зачем нужно было ехать во Францию.

В первом матче на турнире играть против неприятной болгарки Томовой, и пробиться во второй круг буте не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Виктория Томова

В прошлом году Томова отлично продемонстрировала. Как умеет играть на синтетике, достаточно неожиданно оставив за собой турнир в Чикаго.

Прогнозы и ставки на US Open

В этом сезоне игра и результаты на всех покрытиях немного просели, поэтому и в текущем рейтинге болгарка откатилась на приличное количество строчек вниз.

За пять последних матчей всего лишь одна победа, и не очень хорошее расположение духа перед последним большим стартом сезона.

Матч против россиянки будет складывать не в пользу Виктории с первых розыгрышей, поэтому Томовой нужно будет искать варианты, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.34, победа Томовой — 3.29.

Прогноз: Александрова на классе одолеет болгарскую теннисистку

Ставка: Ф1 (-4) за 1.81

Альтернативный прогноз: Томова не сможет ничего предложить россиянке

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.55