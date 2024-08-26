ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс ХагенсДрафт НХЛ 2025: Хагенс, Миса и другие звезды завтрашнего дня Нуралы Алип — защитник «Зенита» «Зенит» едва не проиграл «Спартаку». Латышонок вновь спас питерцев Виктор ОсимхенНа флажке. Осимхен, Стерлинг, Кьеза и еще 27 игроков, которым нужен трансфер до закрытия окна
    Все новости спорта

    Александрова без проблем пойдет дальше?

    Александрова — Томова. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч «US Open» 26 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Екатерина Александрова
    Прогноз и ставки на Александрова — Томова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова и болгарка Виктория Томова встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Александрова — Томова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Женщины 26 Августа 2024 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 23:30 Виктория Томова

    Виктория Томова

  • Болгария
    •

    Екатерина Александрова

    От последних выступлений Александровой по сезону осталось неприятное послевкусие, поскольку она на Олимпиаде выбыла уже в первом круге соревнований.

    Вопросы было бы меньше, если поражение случилось в упорной борьбе, но россиянка играла откровенно спустя рукава.

    Вполне вероятно, что она экономила силы на предстоящий большой турнир в Нью-Йорке, тогда не очень понятно зачем нужно было ехать во Францию.

    В первом матче на турнире играть против неприятной болгарки Томовой, и пробиться во второй круг буте не так просто, как может показаться на первый взгляд.

    Виктория Томова

    В прошлом году Томова отлично продемонстрировала. Как умеет играть на синтетике, достаточно неожиданно оставив за собой турнир в Чикаго.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В этом сезоне игра и результаты на всех покрытиях немного просели, поэтому и в текущем рейтинге болгарка откатилась на приличное количество строчек вниз.

    За пять последних матчей всего лишь одна победа, и не очень хорошее расположение духа перед последним большим стартом сезона.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Матч против россиянки будет складывать не в пользу Виктории с первых розыгрышей, поэтому Томовой нужно будет искать варианты, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.34, победа Томовой — 3.29.

    Прогноз: Александрова на классе одолеет болгарскую теннисистку

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.81

    Альтернативный прогноз: Томова не сможет ничего предложить россиянке

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.55

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Уфа — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ланс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Борнмут — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торпедо — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Ницца — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.03
  • Прогноз на матч Чайка — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Балтика — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Александрова — Томова: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Александрова без проблем пойдет дальше?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры