Екатерина Александрова
Виктория Томова
Екатерина Александрова
От последних выступлений Александровой по сезону осталось неприятное послевкусие, поскольку она на Олимпиаде выбыла уже в первом круге соревнований.
Вопросы было бы меньше, если поражение случилось в упорной борьбе, но россиянка играла откровенно спустя рукава.
Вполне вероятно, что она экономила силы на предстоящий большой турнир в Нью-Йорке, тогда не очень понятно зачем нужно было ехать во Францию.
В первом матче на турнире играть против неприятной болгарки Томовой, и пробиться во второй круг буте не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Виктория Томова
В прошлом году Томова отлично продемонстрировала. Как умеет играть на синтетике, достаточно неожиданно оставив за собой турнир в Чикаго.
В этом сезоне игра и результаты на всех покрытиях немного просели, поэтому и в текущем рейтинге болгарка откатилась на приличное количество строчек вниз.
За пять последних матчей всего лишь одна победа, и не очень хорошее расположение духа перед последним большим стартом сезона.
Матч против россиянки будет складывать не в пользу Виктории с первых розыгрышей, поэтому Томовой нужно будет искать варианты, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.34, победа Томовой — 3.29.
Прогноз: Александрова на классе одолеет болгарскую теннисистку
- 2.36Сан — Бронцетти: прогноз и ставкаЗавтра в 23:30
- 2.10Богдан — Рус: прогноз и ставкаЗавтра в 23:30
- 2.05Тревизан — Таунсенд: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.81
Альтернативный прогноз: Томова не сможет ничего предложить россиянке
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.55