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    Оже-Альяссим снова проиграет в первом круге?

    Оже-Альяссим — Ковачевич. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 14 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Ковачевич
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против американца Александра Ковачевича в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Ковачевич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Оже-Альяссим

    Феликс на прошлой неделе провалил домашний «Мастерс» в Монреале — проиграл в первом раунде итальянцу Флавио Коболли со счетом 3:6, 2:6.

    Но большим сюрпризом этот результат не стал. Хотя бы по той причине, что для канадца это был первый за четыре с половиной месяца матч на харде.

    Плюс Оже-Альяссим к тому времени явно не успел прийти в себя после олимпийского турнира, на котором он сначала был в шаге от участия в финале, а потом проиграл Лоренцо Музетти в матче за бронзовую медаль.

    Также стоит отметить, что в текущем сезоне Феликс до сих пор провел на харде (на открытых кортах) лишь десять матчей — четыре поражения и шесть побед.

    Прогнозы на теннис

    Оже-Альяссим дважды доходил до четвертьфинала на «тысячнике» в Цинциннати — в 2021-м и 2022 году.

    Ковачевич

    Александр тем временем третий раз в сезоне сыграет в основной сетке «Мастерса». Как и в Майами и Мадриде, в Цинциннати американец прошел квалификацию.

    В отборе Ковачевич обыграл двух не самых простых соперников — испанца Педро Мартинеса и австралийца Ринки Хиджикату.

    На «тысячнике» в Монреале 25-летний Ковачевич проиграл японцу Таро Даниэлю в первом раунде квалификации.

    Зато перед этим Александр прошел два раунда на турнире ATP 500 в Вашингтоне. Прежде чем проиграть Фрэнсису Тиафо (6:7, 6:4, 3:6), он остановил Есихито Нисиоку и Роберто Карбальеса-Баэну.

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    Ну и также стоит обратить внимание на то, что в начале года Ковачевич прошел квалификацию и выиграл один матче в основной сетке Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.33, победу Ковачевича букмекеры предлагают за 3.34.

    Прогноз: в отличие от предыдущих сезонов, сейчас от Феликса можно ожидать чего угодно. Сценарий, при котором канадец не сможет подтвердить статус фаворита, вряд ли кого-то застанет врасплох.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

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    Оже-Альяссим — Ковачевич: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим снова проиграет в первом круге?
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