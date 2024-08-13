ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений Донской«Новак вряд ли заберет ещё хоть один Шлем». Евгений Донской — о победном Кубке Дэвиса и олимпийском золоте Джоковича Церемония открытия завершилась на ТрокадероЦеремония закрытия Олимпиады-2024. Онлайн Сборная США по баскетболу11 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 21:58
    • «Спартак» не смог переиграть «Ахмат»
  • 19:32
    • «Крылья Советов» всухую обыграли «Факел» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Анисимова обыграет Пегулу и возьмет титул в Торонто?

    Пегула — Анисимова. Ставка (к. 2.83) и прогноз на финал турнира WTA 1000 в Торонто 13 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Джессика Пегула Прогнозы на Аманда Анисимова Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Пегула — Анисимова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аманда Анисимова
    Американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова встретятся в финале турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 13 августа, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Анисимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пегула

    Джессика второй год подряд дошла до финала на канадском «тысячнике». В 2023-м она взяла титул в Монреале. Тогда ее соперницей по финалу была россиянка Людмила Самсонова.

    На этот раз американская теннисистка не отдала ни сета на пути к финалу. Но тут нельзя не отметить, что ей все-таки досталась не самая сложная сетка.

    Пегула начала с победы над бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой, после чего обыграла Эшлин Крюгер и Пейтон Стирнс.

    Прогнозы на теннис

    В полуфинале Пегула одержала победу над россиянкой Дианой Шнайдер (6:4, 6:3), которая в третьем круге разгромила вторую ракетку мира Кори Гауфф.

    Анисимова

    Аманда тем временем впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA 1000.

    Благодаря этому успеху она поднялась в рейтинге на 49-е место. В случае победы американка войдет в топ-40.

    Неделя в Торонто напомнила Анисимовой, что она действительно способна конкурировать с лучшими, если сумеет справиться с постоянно преследующими ее психологическими проблемами.

    Главным событием стала, конечно же, уверенная победа Анисимовой над Ариной Соболенко в четвертьфинале — 6:4, 6:2.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В полуфинале 22-летняя Анисимова выиграла у соотечественницы Эммы Наварро — 6:3, 2:6, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.45, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.83.

    Прогноз: у Джессики еще не было таких серьезных соперниц на этот турнире, и это может стать для нее большой проблемой. Аманде в этом плане будет значительно проще — после победы над Соболенко она, кажется, поняла, что способна бороться за титул. Наше мнение — Анисимова выиграет «тысячник» в Торонто.

    Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой за 2.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Илбирс — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч АГМК — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Потапова — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мухова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калинская — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Векич — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Бултер — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штруфф — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шелтон — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Хачанов — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Руне — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пегула — Анисимова: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Анисимова обыграет Пегулу и возьмет титул в Торонто?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры