Американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова встретятся в финале турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 13 августа, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Анисимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пегула

Джессика второй год подряд дошла до финала на канадском «тысячнике». В 2023-м она взяла титул в Монреале. Тогда ее соперницей по финалу была россиянка Людмила Самсонова.

На этот раз американская теннисистка не отдала ни сета на пути к финалу. Но тут нельзя не отметить, что ей все-таки досталась не самая сложная сетка.

Пегула начала с победы над бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой, после чего обыграла Эшлин Крюгер и Пейтон Стирнс.

Прогнозы на теннис

В полуфинале Пегула одержала победу над россиянкой Дианой Шнайдер (6:4, 6:3), которая в третьем круге разгромила вторую ракетку мира Кори Гауфф.

Анисимова

Аманда тем временем впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA 1000.

Благодаря этому успеху она поднялась в рейтинге на 49-е место. В случае победы американка войдет в топ-40.

Неделя в Торонто напомнила Анисимовой, что она действительно способна конкурировать с лучшими, если сумеет справиться с постоянно преследующими ее психологическими проблемами.

Главным событием стала, конечно же, уверенная победа Анисимовой над Ариной Соболенко в четвертьфинале — 6:4, 6:2.

В полуфинале 22-летняя Анисимова выиграла у соотечественницы Эммы Наварро — 6:3, 2:6, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.45, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.83.

Прогноз: у Джессики еще не было таких серьезных соперниц на этот турнире, и это может стать для нее большой проблемой. Аманде в этом плане будет значительно проще — после победы над Соболенко она, кажется, поняла, что способна бороться за титул. Наше мнение — Анисимова выиграет «тысячник» в Торонто.

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой за 2.83.