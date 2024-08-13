Пегула
Джессика второй год подряд дошла до финала на канадском «тысячнике». В 2023-м она взяла титул в Монреале. Тогда ее соперницей по финалу была россиянка Людмила Самсонова.
На этот раз американская теннисистка не отдала ни сета на пути к финалу. Но тут нельзя не отметить, что ей все-таки досталась не самая сложная сетка.
Пегула начала с победы над бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой, после чего обыграла Эшлин Крюгер и Пейтон Стирнс.
В полуфинале Пегула одержала победу над россиянкой Дианой Шнайдер (6:4, 6:3), которая в третьем круге разгромила вторую ракетку мира Кори Гауфф.
Анисимова
Аманда тем временем впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA 1000.
Благодаря этому успеху она поднялась в рейтинге на 49-е место. В случае победы американка войдет в топ-40.
Неделя в Торонто напомнила Анисимовой, что она действительно способна конкурировать с лучшими, если сумеет справиться с постоянно преследующими ее психологическими проблемами.
Главным событием стала, конечно же, уверенная победа Анисимовой над Ариной Соболенко в четвертьфинале — 6:4, 6:2.
В полуфинале 22-летняя Анисимова выиграла у соотечественницы Эммы Наварро — 6:3, 2:6, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.45, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.83.
Прогноз: у Джессики еще не было таких серьезных соперниц на этот турнире, и это может стать для нее большой проблемой. Аманде в этом плане будет значительно проще — после победы над Соболенко она, кажется, поняла, что способна бороться за титул. Наше мнение — Анисимова выиграет «тысячник» в Торонто.
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Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой за 2.83.