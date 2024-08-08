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    Калинская спокойно пройдет Цуренко?

    Цуренко — Калинская. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч в Торонто 08 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Цуренко — Калинская
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    Анна Калинская
    Украинка Леся Цуренко и россиянка Анна Калинская встретятся во втором круге турнира в Торонто. Матч пройдет 08 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Цуренко — Калинская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Леся Цуренко

    Перед тем, как состоялась жеребьевка основного раунда, шансы Цуренко на прохождение первого круга соревнований вне зависимости от соперницы, были призрачными.

    В принципе игра против Андрееску по таком сценарию и начиналась, поскольку в первом сете украинка получила «баранку», причем заслуженную.

    Однако во второй и третьей партии что-то изменилось, и Леся заиграла так, как она умеет. В трех сетах она смогла забрать себе почти проигранный матч.

    В первом круге в отличном стиле была переиграна Павлюченкова, поэтому проблем с проходом Миннен тоже возникнуть не должно.

    Анна Калинская

    Сезон для Калинской получается однозначно удачным, поскольку она была близка к титулу, но ей не удалось выиграть титул на траве Берлина.

    Прогнозы на теннис

    Характер и воля к победе у россиянки присутствуют в достаточном количестве, а с таким набором она будет бороться ещё не за один титул по ходу сезона.

    Можно также сказать, что на Анну благотворно влияет роман с первой ракеткой мира — Янником Синнером. В первом круге соревнований в Торонто она довольно обыденно расправилась с американкой Чирико.

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    В предстоящем поединке против Цуренко психологическое преимущество на стороне россиянки, поскольку украинка довольно серьезно проседает психологически, когда встречается с теннисистками из России.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Цуренко — 4.04, победа Калинской — 1.25.

    Прогноз: Калинская в этом матче одержит довольно легкую победу

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.84

    Альтернативный прогноз: Конкурентного поединка не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.58

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    Цуренко — Калинская: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на теннис. Калинская спокойно пройдет Цуренко?
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