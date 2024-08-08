Леся Цуренко
Перед тем, как состоялась жеребьевка основного раунда, шансы Цуренко на прохождение первого круга соревнований вне зависимости от соперницы, были призрачными.
В принципе игра против Андрееску по таком сценарию и начиналась, поскольку в первом сете украинка получила «баранку», причем заслуженную.
Однако во второй и третьей партии что-то изменилось, и Леся заиграла так, как она умеет. В трех сетах она смогла забрать себе почти проигранный матч.
В первом круге в отличном стиле была переиграна Павлюченкова, поэтому проблем с проходом Миннен тоже возникнуть не должно.
Анна Калинская
Сезон для Калинской получается однозначно удачным, поскольку она была близка к титулу, но ей не удалось выиграть титул на траве Берлина.
Характер и воля к победе у россиянки присутствуют в достаточном количестве, а с таким набором она будет бороться ещё не за один титул по ходу сезона.
Можно также сказать, что на Анну благотворно влияет роман с первой ракеткой мира — Янником Синнером. В первом круге соревнований в Торонто она довольно обыденно расправилась с американкой Чирико.
В предстоящем поединке против Цуренко психологическое преимущество на стороне россиянки, поскольку украинка довольно серьезно проседает психологически, когда встречается с теннисистками из России.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Цуренко — 4.04, победа Калинской — 1.25.
Прогноз: Калинская в этом матче одержит довольно легкую победу
- 1.73Учижима — Самсонова: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.75Азаренко — Миннен: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.92Этчеверри — Рублев: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-5) за 1.84
Альтернативный прогноз: Конкурентного поединка не получится
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.58