Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 3 августа, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей все-таки не смог без приключений, хотя до сих пор у него не было серьезных соперников.

В первом матче российский теннисист отдал сет французу Люке Ван Ашу — 4:6, 6:3, 6:4. Но также стоит отметить, что вторую и третью партии он провел почти идеально.

В следующем матче Рублев остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша. На этот раз дополнительный сет не потребовался — 7:6, 6:4.

Прогнозы на теннис

В предыдущих сезонах Рублев дважды доходил в Вашингтоне до полуфинала. Два года назад он проиграл на этой стадии Есихито Нисиоке.

Тиафо

Фрэнсис тем временем третий год подряд добрался в столице США до четвертьфинала. При этом в двух предыдущих случаях он не смог преодолеть эту стадию.

Американский теннисист, как и Рублев, тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

Тиафо провел на этой неделе уже два трехсетовых матча. В первом он одержал волевую победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 6:7, 6:3, 6:3, а во втором выиграл у соотечественника Александра Ковачевича — 7:6, 4:6, 6:3.

На прошлой неделе Тиафо выиграл один матч на турнире в Атлатнте. В четвертьфинале бывшая десятая ракетка мира проиграл японцу Есихито Нисиоке (6:7, 2:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.61, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: американец в этом сезоне не очень часто показывает свой лучший теннис, это факт. Но также не стоит забывать, что в прошлом месяце он едва не обыграл на Уимблдоне Карлоса Алькараса.

И еще один момент: Тиафо ведет 2-1 в личных встречах с Рублевым. Предстоящий матч станет для Андрея еще одной серьезной проверкой на прочность.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 23,0 за 1.92.