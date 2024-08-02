Испанец Карлос Алькарас сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 2 августа, начало — 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Оже-Альяссим

Феликс пока что главный нарушитель спокойствия на олимпийском турнире. На этой неделе он обыграл уже двух соперником из топ-10.

В четвертом круге Оже-Альяссим одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:3, 7:6. Перед этим у него была серия из семи поражений от россиянина.

В четвертьфинале канадский теннисист выиграл у Каспера Рууда — 6:4, 6:7, 6:3. Во второй партии Феликс не реализовал матчбол на тай-брейке, а потом еще один уже в решающем сете, но в третьей попытки ему все-таки удалось поставить точку в этой нервной игре.

Прогнозы на теннис

Первые раунды бывшая шестая ракетка мира прошел без особых усилий, разгромив американца Маркоса Гирона и немца Максимилиана Мартерера.

Алькарас

Карлос теперь входит в топ-4 самых молодых полуфиналистов олимпийского турнира.

Как и ожидалось, 21-летний испанец почти без проблем добрался до этой стадии. Пока что он подтверждает статус главного фаворита.

В четвертьфинале Алькарас одержал победу над Томми Полом — 6:3, 7:6. Во втором сете американец вел с брейком, но при 3:5 Карлитос взял гейм на приеме и не позволил сопернику перевести игру в решающую партию.

Еще один шанс у Пола был на тай-брейке, но Алькарас и здесь отыграл сетбол.

В предыдущих раундах Алькарас выиграл у Хади Хабиба, Таллона Грикспора и Романа Сафиуллина (6:4, 6:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 5.55, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: Карлос выиграл только половину из шести матчей против Феликса. Правда, три предыдущие встречи завершились уверенными победами испанца, в том числе в начале июня на Ролан Гаррос.

Несмотря на то, что на этой неделе Оже-Альяссим наконец-то по-настоящему напомнил, что когда-то он был в топ-10, мы все равно считаем, что он не удивит Алькараса. Но вполне вероятно, что на этот раз Карлосу будет не так легко, как два месяца назад.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 2.04.