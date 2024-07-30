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    Молодая американка спокойно разберется с Векич?

    Векич — Гауфф. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч Олимпиады 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Векич — Гауфф
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    Коко Гауфф
    Хорватка Донна Векич и американка Коко Гауфф встретятся в третьем круге Олимпийских игр. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 30 Июля 2024 года

    Донна Векич

  • Хорватия
    •  Донна Векич 13:00 Coco Gauff

    Coco Gauff

  • Париж-2024. Женщины
    •

    Донна Векич

    Все знали, что Векич является довольно крепкой теннисисткой, способной показывать результаты выше среднего.

    Хоть именно это она подтвердила буквально пару недель назад, забравшись в полуфинал «Уимблдона».

    Поэтому на грунтовых кортах Парижа она довольно легко забралась в третий раунд женского теннисного турнира.

    Теперь ей придётся встретиться с реальной претенденткой на победу в турнире и шансов на то, чтобы одолеть и её, не так уж много.

    Коко Гауфф

    С прошлогоднего триумфа в Вашингтоне прошел практически год, а Гауфф укрепляется на лидирующих позициях в женском туре.

    Прогнозы на теннис

    В этом году ей пока не удалось выиграть один из турниров большого шлема, но результаты высоких и максимально похожие друг на друга.

    Нет сомнений, что Коко приехала в Париж за олимпийским золотом, и для выполнения этой задачи ей нужно провести весь турнир концентрировано.

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    Уже две победы было одержано, а теперь нужно будет разобраться с Векич, которая буквально месяц назад играла в полуфинале «Уимблдона».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Векич — 4.43, победа Гауфф — 1.15.

    Прогноз: Гауфф выиграет встречу с большим запасом

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.91

    Альтернативный прогноз: Американка оформит выход в четвертьфинал максимально легко

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.31

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    Векич — Гауфф: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на теннис. Молодая американка спокойно разберется с Векич?
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