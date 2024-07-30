Хорватка Донна Векич и американка Коко Гауфф встретятся в третьем круге Олимпийских игр. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Донна Векич

Все знали, что Векич является довольно крепкой теннисисткой, способной показывать результаты выше среднего.

Хоть именно это она подтвердила буквально пару недель назад, забравшись в полуфинал «Уимблдона».

Поэтому на грунтовых кортах Парижа она довольно легко забралась в третий раунд женского теннисного турнира.

Теперь ей придётся встретиться с реальной претенденткой на победу в турнире и шансов на то, чтобы одолеть и её, не так уж много.

Коко Гауфф

С прошлогоднего триумфа в Вашингтоне прошел практически год, а Гауфф укрепляется на лидирующих позициях в женском туре.

Прогнозы на теннис

В этом году ей пока не удалось выиграть один из турниров большого шлема, но результаты высоких и максимально похожие друг на друга.

Нет сомнений, что Коко приехала в Париж за олимпийским золотом, и для выполнения этой задачи ей нужно провести весь турнир концентрировано.

Уже две победы было одержано, а теперь нужно будет разобраться с Векич, которая буквально месяц назад играла в полуфинале «Уимблдона».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Векич — 4.43, победа Гауфф — 1.15.

Прогноз: Гауфф выиграет встречу с большим запасом

Ставка: Ф2 (-5) за 1.91

Альтернативный прогноз: Американка оформит выход в четвертьфинал максимально легко

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.31