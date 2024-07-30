Донна Векич
Coco Gauff
Донна Векич
Все знали, что Векич является довольно крепкой теннисисткой, способной показывать результаты выше среднего.
Хоть именно это она подтвердила буквально пару недель назад, забравшись в полуфинал «Уимблдона».
Поэтому на грунтовых кортах Парижа она довольно легко забралась в третий раунд женского теннисного турнира.
Теперь ей придётся встретиться с реальной претенденткой на победу в турнире и шансов на то, чтобы одолеть и её, не так уж много.
Коко Гауфф
С прошлогоднего триумфа в Вашингтоне прошел практически год, а Гауфф укрепляется на лидирующих позициях в женском туре.
В этом году ей пока не удалось выиграть один из турниров большого шлема, но результаты высоких и максимально похожие друг на друга.
Нет сомнений, что Коко приехала в Париж за олимпийским золотом, и для выполнения этой задачи ей нужно провести весь турнир концентрировано.
Уже две победы было одержано, а теперь нужно будет разобраться с Векич, которая буквально месяц назад играла в полуфинале «Уимблдона».
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Векич — 4.43, победа Гауфф — 1.15.
Прогноз: Гауфф выиграет встречу с большим запасом
- 1.96Музетти — Навоне: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.17Зверев — Махач: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.07Дрейпер — Фриц: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф2 (-5) за 1.91
Альтернативный прогноз: Американка оформит выход в четвертьфинал максимально легко
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.31