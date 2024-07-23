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    Риндеркнеш воспользуется проблемами Вольфа?

    Риндеркнеш — Вольф. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Атланте 23 июля 2024 года

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    Артур Риндеркнеш
    Француз Артур Риндеркнеш сыграет против американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 23 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Вольф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 23 Июля 2024 года

    Артур Риндеркнеш

  • Франция
    •  Артур Риндеркнеш 18:00 Джеффри Джон Вольф

    Джеффри Джон Вольф

  • США
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    Риндеркнеш

    Артур проведет первый матч на харде после серии турниров на траве.

    На прошлой неделе французский теннисист прошел один раунд в Ньюпорте — сначала выиграл у японца Синтаро Мотидзуки, а потом уступил американцу Александру Ковачевичу.

    На Уимблдоне Риндеркнеш проиграл во втором круге американцу Тейлору Фрицу.

    Лучшим результатом Риндеркнеша на харде в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал в Марселе.

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    Правда, это было на крытых кортах, а на свежем воздухе он пока не выиграл ни матча на этом покрытии на уровне основной сетки ATP.

    Вольф

    Джей-Джей изначально не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора американский теннисист проиграл китайцу Чзюньчэну Шану со счетом 4:6, 2:6.

    Вольф очень слабо проводит текущий сезон. Достаточно взглянуть на его результаты — 11 побед и 18 поражений.

    При этом на харде у него всего лишь пять побед (все либо на «челленджерах», либо в квалификации) при девяти поражениях.

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    При этом стоит отметить, что в прошлом году Вольф дошел в Атланте до полуфинала. Есть подозрение, что он не сможет повторить этот результат.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.70, победу Вольфа букмекеры предлагают за 2.16.

    Прогноз: американец как-то совсем не впечатляет в этом сезоне. Скорее всего, француз воспользуется игровыми проблемами соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Риндеркнеша с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Риндеркнеш — Вольф: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на теннис. Риндеркнеш воспользуется проблемами Вольфа?
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