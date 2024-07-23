Артур Риндеркнеш
Джеффри Джон Вольф
Риндеркнеш
Артур проведет первый матч на харде после серии турниров на траве.
На прошлой неделе французский теннисист прошел один раунд в Ньюпорте — сначала выиграл у японца Синтаро Мотидзуки, а потом уступил американцу Александру Ковачевичу.
На Уимблдоне Риндеркнеш проиграл во втором круге американцу Тейлору Фрицу.
Лучшим результатом Риндеркнеша на харде в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал в Марселе.
Правда, это было на крытых кортах, а на свежем воздухе он пока не выиграл ни матча на этом покрытии на уровне основной сетки ATP.
Вольф
Джей-Джей изначально не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде отбора американский теннисист проиграл китайцу Чзюньчэну Шану со счетом 4:6, 2:6.
Вольф очень слабо проводит текущий сезон. Достаточно взглянуть на его результаты — 11 побед и 18 поражений.
При этом на харде у него всего лишь пять побед (все либо на «челленджерах», либо в квалификации) при девяти поражениях.
При этом стоит отметить, что в прошлом году Вольф дошел в Атланте до полуфинала. Есть подозрение, что он не сможет повторить этот результат.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.70, победу Вольфа букмекеры предлагают за 2.16.
Прогноз: американец как-то совсем не впечатляет в этом сезоне. Скорее всего, француз воспользуется игровыми проблемами соперника.
- 2.00Рублев — Уго Карабелли: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.36Кецманович — Уолтон: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.64Тиранте — Тим: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Риндеркнеша с форой по геймам (-1,5) за 1.92.