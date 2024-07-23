Француз Артур Риндеркнеш сыграет против американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 23 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Вольф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Риндеркнеш

Артур проведет первый матч на харде после серии турниров на траве.

На прошлой неделе французский теннисист прошел один раунд в Ньюпорте — сначала выиграл у японца Синтаро Мотидзуки, а потом уступил американцу Александру Ковачевичу.

На Уимблдоне Риндеркнеш проиграл во втором круге американцу Тейлору Фрицу.

Лучшим результатом Риндеркнеша на харде в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал в Марселе.

Прогнозы на теннис

Правда, это было на крытых кортах, а на свежем воздухе он пока не выиграл ни матча на этом покрытии на уровне основной сетки ATP.

Вольф

Джей-Джей изначально не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора американский теннисист проиграл китайцу Чзюньчэну Шану со счетом 4:6, 2:6.

Вольф очень слабо проводит текущий сезон. Достаточно взглянуть на его результаты — 11 побед и 18 поражений.

При этом на харде у него всего лишь пять побед (все либо на «челленджерах», либо в квалификации) при девяти поражениях.

При этом стоит отметить, что в прошлом году Вольф дошел в Атланте до полуфинала. Есть подозрение, что он не сможет повторить этот результат.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.70, победу Вольфа букмекеры предлагают за 2.16.

Прогноз: американец как-то совсем не впечатляет в этом сезоне. Скорее всего, француз воспользуется игровыми проблемами соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Риндеркнеша с форой по геймам (-1,5) за 1.92.