Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против француза Артура Фиса в полуфинале турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 20 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Баэс

Аргентинский теннисист третий раз в сезоне выиграл три матча подряд на грунте.

В двух предыдущих случаях он в итоге взял титул — в Рио-де-Жанейро и в Сантьяго.

В пятницу Баэс одержал волевую победу над итальянцем Лучано Дардери — 2:6, 6:4, 6:4.

В предыдущих раундах 19-я ракетка мира выиграл у серба Душана Лайовича и немца Доминика Кепфера.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что в двух предыдущих сезонах Баэс не смог пройти в Гамбурге даже первый круг, а сейчас он, похоже, всерьез настроен побороться за титул.

Фис

Артур в пятницу встречался с Хольгером Руне, который не смог завершить матч из-за травмы.

Датчанин снялся при счете 6:4, 4:1 в пользу француза.

Перед этим Фис одержал волевую победу над испанцем Хауме Муньяром и выиграл у серба Ласло Дьере.

Фис выиграл три матча подряд на втором турнире подряд. В начале июля 20-летний теннисист дошел до четвертого раунда на Уимблдоне.

Также стоит отметить, что Артур второй год подряд добрался в Гамбурге до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.23, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: скорее всего, аргентинец и француз проведут затяжной матч. Вряд ли им хватит двух сетов. Что касается исхода, то в этом плане здесь всё максимально непредсказуемо.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.