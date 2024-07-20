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    Фис переиграет Баэса и выйдет в финал в Гамбурге?

    Баэс — Фис. Ставка и прогноз на турнир в Гамбурге 20 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Фис
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    Артур Фис
    Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против француза Артура Фиса в полуфинале турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 20 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Баэс

    Аргентинский теннисист третий раз в сезоне выиграл три матча подряд на грунте.

    В двух предыдущих случаях он в итоге взял титул — в Рио-де-Жанейро и в Сантьяго.

    В пятницу Баэс одержал волевую победу над итальянцем Лучано Дардери — 2:6, 6:4, 6:4.

    В предыдущих раундах 19-я ракетка мира выиграл у серба Душана Лайовича и немца Доминика Кепфера.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что в двух предыдущих сезонах Баэс не смог пройти в Гамбурге даже первый круг, а сейчас он, похоже, всерьез настроен побороться за титул.

    Фис

    Артур в пятницу встречался с Хольгером Руне, который не смог завершить матч из-за травмы.

    Датчанин снялся при счете 6:4, 4:1 в пользу француза.

    Перед этим Фис одержал волевую победу над испанцем Хауме Муньяром и выиграл у серба Ласло Дьере.

    Фис выиграл три матча подряд на втором турнире подряд. В начале июля 20-летний теннисист дошел до четвертого раунда на Уимблдоне.

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    Также стоит отметить, что Артур второй год подряд добрался в Гамбурге до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.23, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: скорее всего, аргентинец и француз проведут затяжной матч. Вряд ли им хватит двух сетов. Что касается исхода, то в этом плане здесь всё максимально непредсказуемо.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.

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    Баэс — Фис: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на теннис. Фис переиграет Баэса и выйдет в финал в Гамбурге?
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