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    Сможет ли Зверев выиграть у Чжана?

    Зверев — Чжан. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Гамбурге 19 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Чжан
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 19 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 19 Июля 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 19:30 Чжан Чжичжэнь (Китай)

    Чжан Чжичжэнь (Китай)

  • Уимблдон. Мужчины
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    Зверев

    В четверг действующий чемпион турнира в Гамбурге одержал победу над Юго Гастоном.

    Вопреки ожиданиям, на этот раз немцу не хватило двух сетов — 4:6, 6:2, 7:5.

    В решающем сете Зверев отдал два гейма на подаче, но благодаря эффективной игре на приеме все-таки сумел довести дело до победы.

    Перед этим матчем стало известно, что Зверева все-таки беспокоит повреждение колена.

    Более того, по его словам, перед встречей с Йеспером де Йонгом в первом круге он был близок к тому, чтобы отказаться от участия в турнире.

    Прогнозы на теннис

    В общем, теперь уже нет уверенности в том, что Саша на этой неделе защитит титул.

    Чжан

    Китайский теннисист тем временем пока не проиграл ни сета на этой неделе.

    Чжичжэнь в очередной раз подтвердил, что его стоит опасаться абсолютно на любом покрытии. Всё идет к тому, что на следующей неделе он дебютирует в топ-30.

    Во втором круге Чжан одержал победу над итальянцем Флавио Коболли — 6:1, 7:6.

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    Перед этим представитель Поднебесной выиграл у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда — 7:6, 6:0.

    Лучшим результатом Чжана на грунте в этом году пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Чжана букмекеры предлагают за 4.20.

    Прогноз: с поврежденным коленом Саше будет сложно обыграть китайского теннисиста. Скорее всего, Чжан возьмет как минимум сет в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: Чжан выиграет хотя бы один сет за 2.05.

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    Зверев — Чжан: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев выиграть у Чжана?
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