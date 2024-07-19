Александр Зверев
Чжан Чжичжэнь (Китай)
Зверев
В четверг действующий чемпион турнира в Гамбурге одержал победу над Юго Гастоном.
Вопреки ожиданиям, на этот раз немцу не хватило двух сетов — 4:6, 6:2, 7:5.
В решающем сете Зверев отдал два гейма на подаче, но благодаря эффективной игре на приеме все-таки сумел довести дело до победы.
Перед этим матчем стало известно, что Зверева все-таки беспокоит повреждение колена.
Более того, по его словам, перед встречей с Йеспером де Йонгом в первом круге он был близок к тому, чтобы отказаться от участия в турнире.
В общем, теперь уже нет уверенности в том, что Саша на этой неделе защитит титул.
Чжан
Китайский теннисист тем временем пока не проиграл ни сета на этой неделе.
Чжичжэнь в очередной раз подтвердил, что его стоит опасаться абсолютно на любом покрытии. Всё идет к тому, что на следующей неделе он дебютирует в топ-30.
Во втором круге Чжан одержал победу над итальянцем Флавио Коболли — 6:1, 7:6.
Перед этим представитель Поднебесной выиграл у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда — 7:6, 6:0.
Лучшим результатом Чжана на грунте в этом году пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Чжана букмекеры предлагают за 4.20.
Прогноз: с поврежденным коленом Саше будет сложно обыграть китайского теннисиста. Скорее всего, Чжан возьмет как минимум сет в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: Чжан выиграет хотя бы один сет за 2.05.