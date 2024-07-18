Португальцы Нуну Боржеш и Энрике Роша встретятся во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 18 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Роша — Боржеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Роша

Энрике второй раз в сезоне получил возможность сыграть на турнире ATP 250.

В начале апреля организаторы турнира в Эшториле предоставили ему wild card. Португалец в итоге проиграл в первом круге французу Гаэлю Монфису (5:7, 5:7), но в целом выглядел вполне достойно.

Роша в начале весны дебютировал в топ-200 благодаря сенсационной победе на грунтовом «челленджере» в испанской Мурсии. В решающем матче 20-летний теннисист выиграл у бывшей 16-й ракетки мира Николоза Басилашвили.

Прогнозы на теннис

На старте турнира в Бостаде Роша одержал волевую победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 4:6, 6:2, 6:2.

Боржеш

Нуну в первом круге выиграл у итальянца Андреа Пеллегрино — 6:2, 7:6.

Португальский теннисист легко забрал первый сет, в начале второго отдал два гейма на подаче, проигрывал 0:4, но соперник не воспользовался столь внушительным преимуществом.

Боржеш прервал серию из пяти поражений, которая началась еще в середине мая, когда он проиграл Саше Звереву в четвертом круге «тысячника» в Риме.

Эту неделю 27-летний Боржеш начал в статусе 51-й ракетки мира. Ранее в этом сезоне он дошел до четвертого раунда на Australian Open, до четвертьфинала в мексиканском Лос-Кабосе, взял титул на престижном «челленджере» в Финиксе и до четвертьфинала в Эшториле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рошу в этом матче можно поставить за 2.51, победу Боржеша букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: Энрике наверняка горит желанием удивить соотечественника. Не факт, что получится, но при этом всё указывает на то, то Нуну будет нелегко в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.