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    Боржеш и Роша устроят португальские разборки?

    Роша — Боржеш. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Бостаде 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Роша — Боржеш
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    Нуну Боржеш
    Португальцы Нуну Боржеш и Энрике Роша встретятся во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 18 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Роша — Боржеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Роша

    Энрике второй раз в сезоне получил возможность сыграть на турнире ATP 250.

    В начале апреля организаторы турнира в Эшториле предоставили ему wild card. Португалец в итоге проиграл в первом круге французу Гаэлю Монфису (5:7, 5:7), но в целом выглядел вполне достойно.

    Роша в начале весны дебютировал в топ-200 благодаря сенсационной победе на грунтовом «челленджере» в испанской Мурсии. В решающем матче 20-летний теннисист выиграл у бывшей 16-й ракетки мира Николоза Басилашвили.

    Прогнозы на теннис

    На старте турнира в Бостаде Роша одержал волевую победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 4:6, 6:2, 6:2.

    Боржеш

    Нуну в первом круге выиграл у итальянца Андреа Пеллегрино — 6:2, 7:6.

    Португальский теннисист легко забрал первый сет, в начале второго отдал два гейма на подаче, проигрывал 0:4, но соперник не воспользовался столь внушительным преимуществом.

    Боржеш прервал серию из пяти поражений, которая началась еще в середине мая, когда он проиграл Саше Звереву в четвертом круге «тысячника» в Риме.

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    Эту неделю 27-летний Боржеш начал в статусе 51-й ракетки мира. Ранее в этом сезоне он дошел до четвертого раунда на Australian Open, до четвертьфинала в мексиканском Лос-Кабосе, взял титул на престижном «челленджере» в Финиксе и до четвертьфинала в Эшториле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рошу в этом матче можно поставить за 2.51, победу Боржеша букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: Энрике наверняка горит желанием удивить соотечественника. Не факт, что получится, но при этом всё указывает на то, то Нуну будет нелегко в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

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    Роша — Боржеш: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на теннис. Боржеш и Роша устроят португальские разборки?
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