Пер проиграет восьмой матч подряд?

Пер
В начале года Бенуа был рядом с топ-100, но эту неделю он начал в статусе 160-й ракетки мира.
Француз начал сезон с выхода в четвертьфинал на «челленджере» в Новой Каледонии. Но проблема в том, что с тех пор он ни разу не выигрывал больше одного матча.
На данный момент серия поражений бывшей 18-й ракетки мира составляет уже семь матчей.
В середине марта Пер на «челленджере» в Финиксе остановил талантливого серба Хамада Медьедовича. С тех пор он только проигрывал. Более того, на этом отрезке Бенуа выиграл лишь один сет.
Печчи
Алессандро тем временем находится в седьмой сотне рейтинга — на 681 месте.
Однако этого итальянца все-таки не стоит недооценивать. В Триесте 23-летний теннисист прошел квалификацию, выиграв в решающем раунде у француза Матиаса Бурга.
Перед этим Печчи пробился в основную сетку грунтового «челленджеа» в Модене. Правда, сразу после этого он проиграл Чан Хсин Тсенгу (бывшая 83-я ракетка мира).
В первой половине сезона Печчи играл только на «фьючерсах».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пера в этом матче можно поставить за 1.81, победу Печчи букмекеры предлагают за 1.93.
Прогноз: Бенуа, конечно же, способен обыграть итальянца, но, кажется, ему это просто не надо. Скорее всего, он снова проиграет в первом же матче и будет прохлаждаться до следующего «челленджера».
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Рекомендуемая ставка: победа Печчи за 1.93.