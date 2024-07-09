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    Пер проиграет восьмой матч подряд?

    Пер — Печчи. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «челленджер» в Триесте 9 июля 2024 года

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    Бенуа Пер
    Француз Бенуа Пер сыграет против итальянца Алессандро Печчи в первом круге «челленджера» в Триесте (Италия). Матч пройдет 9 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пер — Печчи, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пер

    В начале года Бенуа был рядом с топ-100, но эту неделю он начал в статусе 160-й ракетки мира.

    Француз начал сезон с выхода в четвертьфинал на «челленджере» в Новой Каледонии. Но проблема в том, что с тех пор он ни разу не выигрывал больше одного матча.

    На данный момент серия поражений бывшей 18-й ракетки мира составляет уже семь матчей.

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    В середине марта Пер на «челленджере» в Финиксе остановил талантливого серба Хамада Медьедовича. С тех пор он только проигрывал. Более того, на этом отрезке Бенуа выиграл лишь один сет.

    Печчи

    Алессандро тем временем находится в седьмой сотне рейтинга — на 681 месте.

    Однако этого итальянца все-таки не стоит недооценивать. В Триесте 23-летний теннисист прошел квалификацию, выиграв в решающем раунде у француза Матиаса Бурга.

    Перед этим Печчи пробился в основную сетку грунтового «челленджеа» в Модене. Правда, сразу после этого он проиграл Чан Хсин Тсенгу (бывшая 83-я ракетка мира).

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    В первой половине сезона Печчи играл только на «фьючерсах».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пера в этом матче можно поставить за 1.81, победу Печчи букмекеры предлагают за 1.93.

    Прогноз: Бенуа, конечно же, способен обыграть итальянца, но, кажется, ему это просто не надо. Скорее всего, он снова проиграет в первом же матче и будет прохлаждаться до следующего «челленджера».

    Рекомендуемая ставка: победа Печчи за 1.93.

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