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    Баутиста-Агут тоже не остановит Фоньини?

    Баутиста-Агут — Фоньини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 5 июля 2024 года

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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против итальянца Фабио Фоньини в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Фоньини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 05 Июля 2024 года

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •  Роберто Баутиста-Агут 13:00 Фабио Фоньини

    Фабио Фоньини

  • Италия
    •

    Баутиста-Агут

    Роберто на этой неделе впервые в сезоне выиграл матч на турнире «Большого шлема». Ранее в этом году он уступил на старте Australian Open и Ролан Гаррос.

    В первом круге испанский теннисист одержал уверенную победу над немцем Максимилианом Мартерером — 6:3, 6:1, 6:4.

    В следующем матче Баутиста-Агут переиграл итальянца Лоренцо Сонего — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Лучшим результатом 36-летнего Баутисты-Агута на Уимблдоне пока остается (и, наверное, останется) выход в полуфинал в 2019 году.

    Фоньини

    Фабио, как и все остальные, тоже шокирован тем, что ему удалось дойти на британском мэйджоре до третьего круга.

    В первом матче итальянец одержал уверенную победу над французом Люкой Ван Ашем — 6:1, 6:3, 7:5.

    Но самое пока что интересное случилось во втором круге: Фоньини выиграл у Каспера Рууда — 6:4, 7:5, 6:7, 6:3.

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    Норвежец каждый год напоминает, что ему не нравится играть на траве, из-за чего он не намерен напрягаться даже на Уимблдоне. Но даже Фоньини признал, что для представителя топ-10 как-то не очень солидно проигрывать 37-летнему сопернику.

    «Все знают, чего добился Каспер. Он играл в финалах "Больших шлемов". Это покрытие ему нравится не так сильно, как другие. Но он все равно в топ-10. А мне 37. Для меня это большой подарок», — сказал бывшая девятая ракетка мира сразу посл победы над Руудом.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.45, победу Фоньини букмекеры предлагают за 2.76.

    Прогноз: Фабио выиграл девять из 12-ти матчей против испанца. Но после 2019 года они провели лишь одну встречу — в прошлом сезоне итальянец обыграл испанца на грунтовом «челленджере» в Валенсии.

    У Баутисты-Агута не очень много приятных воспоминаний после предыдущих матчей с Фоньини, но на траве у него действительно больше шансов на победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута с форой по сетам (-1,5) за 1.92.

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    Баутиста-Агут — Фоньини: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Баутиста-Агут тоже не остановит Фоньини?
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