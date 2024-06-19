Канадец Милош Раонич сыграет против американца Тейлора Фрица во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 19 июня, начало — в 14:00 мск. Раонич — Фриц: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Раонич

Милош стал наверное главным героем понедельника. Но это связано не только с тем, что на старте турнира он обыграл Кэмерона Норри — 6:7, 6:3, 7:6.

Здесь самое интересное заключается в том, как Раонич выиграл у британского теннисиста.

В этом матче канадский теннисист выполнил 47 подач навылет...Отныне это новый рекорд для трехсетового формата.

Раонич превзошел достижение хорвата Иво Карловича, который в 2015 году на турнире в Галле сделал 45 эйсов в матче против Томаша Бердыха.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в решающем сете Милош отыграл три матчбола на тай-брейке.

Фриц

Тейлор в первом раунде спокойно выиграл у японца Таро Даниэля — 6:3, 6:3.

Американец тоже здорово подавал, но в его активе всего лишь 13 эйсов. Но самое главное, что у соперника не было реальных шансов на приеме.

Для первого в этом году матча на траве Фриц сыграл просто идеально. Но пока сложно сказать, удастся ли ему выступить на этом покрытии лучше, чем в прошлом сезоне.

В 2024-м Тейлор нигде не выиграл больше одного матча, а в Истубурне и вовсе уступил в первой же игре.

Правда, Фриц ранее дважды выигрывал турнир в Истбурне — в 2019-м и 2022 году. А еще два года назад он дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Раонича в этом матче можно поставить за 2.37, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: будет очень много эйсов, геймов и, наверное, больше одного тай-брейка. А как иначе, если на корте встретятся два игрока с классной первой подачей?

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.