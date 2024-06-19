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    Медведеву понадобится дополнительный сет в матче с Чжаном?

    Медведев — Чжан. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Галле 19 июня 2024 года

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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против китайца Чжичжэня Чжана во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 12:00 мск. Медведев — Чжан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 19 Июня 2024 года

    Даниил Медведев

  • Россия
    •  Даниил Медведев 11:00 Чжан Чжичжэнь (Китай)

    Чжан Чжичжэнь (Китай)

  • Галле. Мужчины
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    Медведев

    Даниил в первом матче на траве в этом сезоне выиграл у Нуну Боржеша — 7:6, 6:4.

    Россиянин, как это часто бывает, остался доволен результатом, но не своей игрой. Говорит, что «передвижение по корту — единственное, что у меня хоть немного получалось».

    В первом сете Медведев уступал с брейком и отыграл сетбол при счете 5:6, после чего воспользовался ошибками португальца на тай-брейке.

    Во второй партии Медведев значительно лучше играл на своей подаче, в результате чего соперник так ничего и не взял на приеме.

    Прогнозы на теннис

    В общем, для первой игры на траве Даниил сыграл на так уж и плохо. Дальше точно будет только лучше.

    Чжан

    Чжичжэнь на старте турнира выиграл у Себастьяна Офнера — 7:6, 6:7, 6:4.

    В этом матче китайский теннисист не отдал ни гейма на своей подаче, допустив несколько ошибок только на тай-брейке второго сета.

    Более того, у австрица не было ни одного брейк-пойнта. На приеме ему просто не за что было зацепиться.

    На прошлой неделе Чжан не прошел ни раунда в Штутгарте, уступив в первом матче немцу Доминику Кепферу.

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    В прошлом сезоне Чжан дошел до четвертьфинала в Истбурне, но при этом еще на трех травяных турнирах не выиграл ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Чжана букмекеры предлагают за 5.80.

    Прогноз: безусловно, будет не так легко, как многие думают. Скорее всего, Даниилу снова придется провести как минимум два напряженных сета.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 2.04.

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    Медведев — Чжан. Россиянин Даниил Медведев сыграет против китайца Чжичжэня Чжана во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Медведев — Чжан с коэффициентом 2.04.
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