Россиянин Даниил Медведев сыграет против китайца Чжичжэня Чжана во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 12:00 мск. Медведев — Чжан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Медведев

Даниил в первом матче на траве в этом сезоне выиграл у Нуну Боржеша — 7:6, 6:4.

Россиянин, как это часто бывает, остался доволен результатом, но не своей игрой. Говорит, что «передвижение по корту — единственное, что у меня хоть немного получалось».

В первом сете Медведев уступал с брейком и отыграл сетбол при счете 5:6, после чего воспользовался ошибками португальца на тай-брейке.

Во второй партии Медведев значительно лучше играл на своей подаче, в результате чего соперник так ничего и не взял на приеме.

Прогнозы на теннис

В общем, для первой игры на траве Даниил сыграл на так уж и плохо. Дальше точно будет только лучше.

Чжан

Чжичжэнь на старте турнира выиграл у Себастьяна Офнера — 7:6, 6:7, 6:4.

В этом матче китайский теннисист не отдал ни гейма на своей подаче, допустив несколько ошибок только на тай-брейке второго сета.

Более того, у австрица не было ни одного брейк-пойнта. На приеме ему просто не за что было зацепиться.

На прошлой неделе Чжан не прошел ни раунда в Штутгарте, уступив в первом матче немцу Доминику Кепферу.

В прошлом сезоне Чжан дошел до четвертьфинала в Истбурне, но при этом еще на трех травяных турнирах не выиграл ни одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Чжана букмекеры предлагают за 5.80.

Прогноз: безусловно, будет не так легко, как многие думают. Скорее всего, Даниилу снова придется провести как минимум два напряженных сета.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 2.04.