Григор Димитров
Адриан Маннарино
Димитров
Григор пропустил первую неделю подготовительных турниров к Уимблдону, но этом было ожидаемо.
Болгарский теннисист дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос», поэтому вполне нормально, что он решил сделать хотя бы небольшой перерыв.
В прошлом году Димитров дошел на турнире в Лондоне до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. На Уимблдоне-2023 бывшая третья ракетка мира уступил в четвертом круге датчанину Хольгеру Руне.
Димитров далеко не всегда успешно выступал на траве, были как взлеты, так и падения.
Но, например, в 2014-м он взял титул в Лондоне и остановился в шаге от финала на Уимблдоне.
Маннарино
В прошлом году Адриан выдал просто невероятную серию результатов на траве, благодаря которым чуть позже дебютировал в топ-20.
Просто перечислим все подвиги француза в первой половине лета-2023: четвертьфиналы в Хертогенбосе и Лондоне, финал на Мальорке и титул в Ньюпорте.
Да, на Уимблдоне Маннарино не показал ничего особенного, но там ему уже во втором круге пришлось играть с Даниилом Медведевым.
В этом сезоне Маннарино тоже начал травяную часть сезона в Хертогенбосе. В первом матче 35-летний теннисист одержал волевую победу над Стефано Наполитано, а потом проиграл Хайсу Брауэру.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.24, победу Маннарино букмекеры предлагают за 4.10.
Прогноз: Григор выиграл все пять предыдущих матчей против Адриана, при этом отдав лишь два сета. Скорее всего, шестая встреча не станет исключением — болгарин снова обыграет француза.
- 1.92Медведев — Боржеш: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.88Руне — Томпсон: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 2.10Оже-Альяссим — Кепфер: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 19,5 за 1.87.