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    Димитров продлит серию побед над Маннарино?

    Димитров — Маннарино. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Лондоне 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Маннарино
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Димитров — Маннарино: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 17 Июня 2024 года

    Григор Димитров

  • Болгария
    •  Григор Димитров 14:00 Адриан Маннарино

    Адриан Маннарино

  • Франция
    •

    Димитров

    Григор пропустил первую неделю подготовительных турниров к Уимблдону, но этом было ожидаемо.

    Болгарский теннисист дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос», поэтому вполне нормально, что он решил сделать хотя бы небольшой перерыв.

    В прошлом году Димитров дошел на турнире в Лондоне до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. На Уимблдоне-2023 бывшая третья ракетка мира уступил в четвертом круге датчанину Хольгеру Руне.

    Димитров далеко не всегда успешно выступал на траве, были как взлеты, так и падения.

    Прогнозы на теннис

    Но, например, в 2014-м он взял титул в Лондоне и остановился в шаге от финала на Уимблдоне.

    Маннарино

    В прошлом году Адриан выдал просто невероятную серию результатов на траве, благодаря которым чуть позже дебютировал в топ-20.

    Просто перечислим все подвиги француза в первой половине лета-2023: четвертьфиналы в Хертогенбосе и Лондоне, финал на Мальорке и титул в Ньюпорте.

    Да, на Уимблдоне Маннарино не показал ничего особенного, но там ему уже во втором круге пришлось играть с Даниилом Медведевым.

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    В этом сезоне Маннарино тоже начал травяную часть сезона в Хертогенбосе. В первом матче 35-летний теннисист одержал волевую победу над Стефано Наполитано, а потом проиграл Хайсу Брауэру.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.24, победу Маннарино букмекеры предлагают за 4.10.

    Прогноз: Григор выиграл все пять предыдущих матчей против Адриана, при этом отдав лишь два сета. Скорее всего, шестая встреча не станет исключением — болгарин снова обыграет француза.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 19,5 за 1.87.

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    Димитров — Маннарино. Болгарин Григор Димитров сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Димитров — Маннарино с коэффициентом 1.87.
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