Болгарин Григор Димитров сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Димитров — Маннарино: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Димитров

Григор пропустил первую неделю подготовительных турниров к Уимблдону, но этом было ожидаемо.

Болгарский теннисист дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос», поэтому вполне нормально, что он решил сделать хотя бы небольшой перерыв.

В прошлом году Димитров дошел на турнире в Лондоне до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. На Уимблдоне-2023 бывшая третья ракетка мира уступил в четвертом круге датчанину Хольгеру Руне.

Димитров далеко не всегда успешно выступал на траве, были как взлеты, так и падения.

Прогнозы на теннис

Но, например, в 2014-м он взял титул в Лондоне и остановился в шаге от финала на Уимблдоне.

Маннарино

В прошлом году Адриан выдал просто невероятную серию результатов на траве, благодаря которым чуть позже дебютировал в топ-20.

Просто перечислим все подвиги француза в первой половине лета-2023: четвертьфиналы в Хертогенбосе и Лондоне, финал на Мальорке и титул в Ньюпорте.

Да, на Уимблдоне Маннарино не показал ничего особенного, но там ему уже во втором круге пришлось играть с Даниилом Медведевым.

В этом сезоне Маннарино тоже начал травяную часть сезона в Хертогенбосе. В первом матче 35-летний теннисист одержал волевую победу над Стефано Наполитано, а потом проиграл Хайсу Брауэру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.24, победу Маннарино букмекеры предлагают за 4.10.

Прогноз: Григор выиграл все пять предыдущих матчей против Адриана, при этом отдав лишь два сета. Скорее всего, шестая встреча не станет исключением — болгарин снова обыграет француза.

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 19,5 за 1.87.