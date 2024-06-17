Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 13:00 мск. Оже-Альяссим — Кепфер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Оже-Альяссим

Феликс по итогам Открытого чемпионата Франции вернулся в топ-20.

На «Ролан Гаррос» канадский теннисист уверенно прошел первые три раунды, после чего ему пришлось играть с будущим победителем турнира Карлосом Алькарасом (3:6, 3:6, 1:6).

Весной главным успехом Оже-Альяссима стал выход в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде. В решающем матче бывшая шестая ракетка мира проиграл Андрею Рублеву.

На траве Оже-Альяссим в этом году пока не играл. В 2023-м из-за травмы он провел на этом покрытии лишь несколько выставочных матчей и проиграл в первом круге Уимблдоне Майклу Ммо.

Прогнозы на теннис

Но в предыдущих сезонах Феликс успешно выступал на траве. Например, в 2021-м он выиграл 10 из 13 матчей на этом покрытии.

Кепфер

Доминик на прошлой неделе дошел до второго раунда на домашнем турнире в Штутгарте.

В первом матче немецкий теннисист одержал волевую победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном, а во втором проиграл итальянцу Лоренцо Музетти (7:6, 6:7, 3:6).

В отличие от Оже-Альяссима, Кепфер в предыдущие годы не очень успешно играл на траве.

Разве что можно вспомнить 2019 год, когда он взял титул на «челленджере» в Илкли и дошел до четвертьфинала в Ноттингеме.

С тех пор Кепфер выиграл на этом покрытии в общей сложности лишь шесть матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.41, победу Кепфера букмекеры предлагают за 2.92.

Прогноз: в игровом арсенале Феликса есть абсолютно всё, чтобы успешно выступать на траве. Скорее всего, канадец начнет в Галле с уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: победа Оже-Альяссима за 2.10.