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    Оже-Альяссим начнет в Галле с разгромной победы?

    Оже-Альяссим — Кепфер. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Галле 17 июня 2024 года

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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 13:00 мск. Оже-Альяссим — Кепфер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Оже-Альяссим

    Феликс по итогам Открытого чемпионата Франции вернулся в топ-20.

    На «Ролан Гаррос» канадский теннисист уверенно прошел первые три раунды, после чего ему пришлось играть с будущим победителем турнира Карлосом Алькарасом (3:6, 3:6, 1:6).

    Весной главным успехом Оже-Альяссима стал выход в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде. В решающем матче бывшая шестая ракетка мира проиграл Андрею Рублеву.

    На траве Оже-Альяссим в этом году пока не играл. В 2023-м из-за травмы он провел на этом покрытии лишь несколько выставочных матчей и проиграл в первом круге Уимблдоне Майклу Ммо.

    Прогнозы на теннис

    Но в предыдущих сезонах Феликс успешно выступал на траве. Например, в 2021-м он выиграл 10 из 13 матчей на этом покрытии.

    Кепфер

    Доминик на прошлой неделе дошел до второго раунда на домашнем турнире в Штутгарте.

    В первом матче немецкий теннисист одержал волевую победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном, а во втором проиграл итальянцу Лоренцо Музетти (7:6, 6:7, 3:6).

    В отличие от Оже-Альяссима, Кепфер в предыдущие годы не очень успешно играл на траве.

    Разве что можно вспомнить 2019 год, когда он взял титул на «челленджере» в Илкли и дошел до четвертьфинала в Ноттингеме.

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    С тех пор Кепфер выиграл на этом покрытии в общей сложности лишь шесть матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.41, победу Кепфера букмекеры предлагают за 2.92.

    Прогноз: в игровом арсенале Феликса есть абсолютно всё, чтобы успешно выступать на траве. Скорее всего, канадец начнет в Галле с уверенной победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Оже-Альяссима за 2.10.

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    Оже-Альяссим — Кепфер. Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Кепфер с коэффициентом 2.10.
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