Янник Синнер
Таллон Грикспор
Потапова
Анастасия Потапова открывает новый сезон на траве, турниры в Ноттингеме и Хертогенбосе россиянка пропустила.
Последний матч Потапова провела на грунтовом покрытии Открытого чемпионата Франции. В 1/8 финала «Ролан Гаррос» россиянка провела самый провальный поединок в карьере против первой ракетки планеты Иги Швентек (0:6, 0:6).
Сам матч длился всего 41 минуту — самая скоротечная игра «мэйджора» в Париже. Отметим, что Потапова за 12 геймов игры смогла взять у Швентек лишь 10 очков.
В рейтинге WTA Анастасия Потапова занимает 36 место.
Аванесян
Элина Аванесян начала травяной сезон в Бирмингеме с двух побед: в квалификации турнира российская теннисистка одолела британку Эмили Эпплтон (6:3, 6:4) и американку Каролин Долхайд (6:1, 6:4).
Стоит отметить, что Аванесян планирует менять гражданство, и готовится в будущем представлять Армению на рейтиновых турнирах WTA.
На прошедшем Открытом чемпионате Франции Аванесян остановилась в шаге от выхода в четвертьфинал турнира. Россиянку остановила будущая финалистка «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини из Италии.
В рейтинге WTA Элина Аванесян занимает 78 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.47, победу Аванесян букмекеры предлагают за 2.70.
- 1.92Медведев — Боржеш: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.01Хибино — Калинская: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.88Руне — Томпсон: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: Элина Аванесян хоть и не является фаворитом пары, однако спортсменка сейчас на ходу и постепенно набирает игровую форму. Участие в «Ролан Гаррос» и ее фактический выход в 1/8 финала «мэйджора» в Париже, тому подтверждение. Потапова, же может не отойти от крупного фиаско в поединке против Швентек. Так что мы рискнём и остановим свой выбор на Аванесян.
Рекомендуемая ставка: Победа Аванесян с коэффициентом 2.70.