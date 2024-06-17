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    Сможет ли Потапова отойти от разгрома на Ролан Гаррос?

    Потапова — Аванесян. Ставка (к. 2.70) и прогноз на матч в Бирмингеме 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Аванесян
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    Анастасия Потапова
    Российское дерби в матче первого круга турнира в Бирмингеме: Анастасия Потапова сразится с Элиной Аванесян. Матч пройдёт 17 июня, начало — в 14:30 мск. Потапова — Аванесян: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Потапова

    Анастасия Потапова открывает новый сезон на траве, турниры в Ноттингеме и Хертогенбосе россиянка пропустила.

    Последний матч Потапова провела на грунтовом покрытии Открытого чемпионата Франции. В 1/8 финала «Ролан Гаррос» россиянка провела самый провальный поединок в карьере против первой ракетки планеты Иги Швентек (0:6, 0:6).

    Прогнозы и ставки на спорт

    Сам матч длился всего 41 минуту — самая скоротечная игра «мэйджора» в Париже. Отметим, что Потапова за 12 геймов игры смогла взять у Швентек лишь 10 очков.

    В рейтинге WTA Анастасия Потапова занимает 36 место.

    Аванесян

    Элина Аванесян начала травяной сезон в Бирмингеме с двух побед: в квалификации турнира российская теннисистка одолела британку Эмили Эпплтон (6:3, 6:4) и американку Каролин Долхайд (6:1, 6:4).

    Стоит отметить, что Аванесян планирует менять гражданство, и готовится в будущем представлять Армению на рейтиновых турнирах WTA.

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    • На прошедшем Открытом чемпионате Франции Аванесян остановилась в шаге от выхода в четвертьфинал турнира. Россиянку остановила будущая финалистка «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини из Италии.

    В рейтинге WTA Элина Аванесян занимает 78 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.47, победу Аванесян букмекеры предлагают за 2.70.

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    Прогноз: Элина Аванесян хоть и не является фаворитом пары, однако спортсменка сейчас на ходу и постепенно набирает игровую форму. Участие в «Ролан Гаррос» и ее фактический выход в 1/8 финала «мэйджора» в Париже, тому подтверждение. Потапова, же может не отойти от крупного фиаско в поединке против Швентек. Так что мы рискнём и остановим свой выбор на Аванесян.

    Рекомендуемая ставка: Победа Аванесян с коэффициентом 2.70.

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    Потапова — Аванесян. Российское дерби в матче первого круга турнира в Бирмингеме: Анастасия Потапова сразится с Элиной Аванесян. Матч пройдёт 17 июня, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Потапова — Аванесян с коэффициентом 2.70.
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