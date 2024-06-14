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    На победной волне Крунич добьётся нового успеха?

    Крунич — Галфи. Ставка (к. 2.16) и прогноз на матч 1/4 финала WTA Хертогенбос (Нидерланды) 14 июня 2024 года

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    Александра Крунич
    Сербка Александра Крунич сыграет против венгерки Далмы Галфи в четвертьфинале турнира в Нидерландах. Матч пройдёт 14 июня, начало — в 12:00 мск. Крунич — Галфи: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Женщины 14 Июня 2024 года

    Александра Крунич

  • Сербия
    •  Александра Крунич 12:00 Далма Галфи

    Далма Галфи

  • Венгрия
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    Крунич

    Сербская теннисистка сотворила сенсацию на турнире в Нидерландах. Александра Крунич выбила из розыгрыша пятую ракетку планету Джессику Пегула. Для этого сербке потребовалось провести со своей визави на травяном корте почти три часа игрового времени.

    Прогнозы на теннис

    Крунич одержала победу по итогам трёх сетов (7:6, 6:7, 6:4). Интересный факт заключается в том, Пегула проиграла 400-й ракетке мира, и что в последний раз американка уступала сопернице, которая находится в рейтинге ниже 350 места 5 лет назад в январе 2019.

    В первом круге турнира в Хертогенбосе Крунич выиграла у француженки Джессики Понше (4:6, 6:2, 6:1).

    Галфи

    Далма Галфи тоже удивляет теннисное сообщество на турнире в Нидерландах. Во втором круге рейтингового турнира венгерская спортсменка буквально вырвала победу у своей конкурентки россиянки Вероники Кудерметовой (6:3, 3:6, 7:5).

    В первом круге турнира Далма Галфи разгромила нидерландку Аранчу Рус, отдав сопернице лишь три гейма (6:0, 6:3).

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    • Сезон на травяном покрытии Галфи начала с отбора. В играх в в Хертогенбосе спортсменка из Венгрии переиграла канадку Марину Стакушич (3:6, 6:1, 6:2) и американку Маккартни Кесслер (6:3, 7:6).

    В рейтинге WTA Далма Галфи занимает 138 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Галфи в этом матче можно поставить за 1.70, победу Крунич букмекеры предлагают за 2.16.

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    Прогноз: Александра Крунич выбила из чемпионской гонки пятую ракетку мира, этот факт может придать уверенности сербке в матче 1/4 финала.

    Рекомендуемая ставка: Победа Крунич с коэффициентом 2.16.

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    Крунич — Галфи. Сербка Александра Крунич сыграет против венгерки Далмы Галфи в четвертьфинале турнира в Нидерландах. Матч пройдёт 14 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Крунич — Галфи с коэффициентом 2.16.
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