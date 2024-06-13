Российские теннисисты допущены к участию в Олимпиаде

Глава Федерации тенниса Россиисообщил о том, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов к участию в Олимпиаде

«Пришёл ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19-го числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что всё зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

На ОИ-2024 от России едет следующий состав: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Все они будут представлены в качестве нейтральных спортсменов.