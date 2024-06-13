Француз Ришар Гаске сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Гаске — Накашима: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гаске

Ришар не прошел квалификацию в Штутгарте, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

Более того, француз оказался сразу во втором круге, поскольку заменил Сашу Зверева, который был одним из сеяных на этом турнире.

В отборе Гаске сначала обыграл Бенжамена Бонзи, а потом потерпел поражение от Пьера-Юга Эрбера (3:6, 7:6, 6:7).

Прогнозы на теннис

Примечательно, что в прошлом году Гаске добрался в Штутгарте до четвертьфинала. Но еще на трех турнирах на траве он не прошел ни раунда.

Накашима

Брэндон тем временем провел в этом месяце на траве уже пять матчей.

На прошлой неделе американский теннисист остановился в шаге от финала на «челленджере» в Сербитоне.

В Штутгарте Накашима начал с победы над Кристофером Юбэнксом — 7:6, 6:4.

В этом матче Накашима идеально провел геймы на своей подаче. Юбэнкс взял на приеме лишь 11 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 3.16, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: в прошлом году Ришар обыграл американца в Уинстон-Сэйлеме. Чуть позже Брэндон взял реванш, разгромив француза в Бресте.

Скорее всего, в предстоящем матче Накашима подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы + тотал геймов больше 20,5 за 1.98.