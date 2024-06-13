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    Гаске снова проиграет Накашиме?

    Гаске — Накашима. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Накашима
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    Брэндон Накашима
    Француз Ришар Гаске сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Гаске — Накашима: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 13 Июня 2024 года

    Ришар Гаске

  • Франция
    •  Ришар Гаске 12:00 Брэндон Накасима

    Брэндон Накасима

  • США
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    Гаске

    Ришар не прошел квалификацию в Штутгарте, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    Более того, француз оказался сразу во втором круге, поскольку заменил Сашу Зверева, который был одним из сеяных на этом турнире.

    В отборе Гаске сначала обыграл Бенжамена Бонзи, а потом потерпел поражение от Пьера-Юга Эрбера (3:6, 7:6, 6:7).

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что в прошлом году Гаске добрался в Штутгарте до четвертьфинала. Но еще на трех турнирах на траве он не прошел ни раунда.

    Накашима

    Брэндон тем временем провел в этом месяце на траве уже пять матчей.

    На прошлой неделе американский теннисист остановился в шаге от финала на «челленджере» в Сербитоне.

    В Штутгарте Накашима начал с победы над Кристофером Юбэнксом — 7:6, 6:4.

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    В этом матче Накашима идеально провел геймы на своей подаче. Юбэнкс взял на приеме лишь 11 очков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 3.16, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: в прошлом году Ришар обыграл американца в Уинстон-Сэйлеме. Чуть позже Брэндон взял реванш, разгромив француза в Бресте.

    Скорее всего, в предстоящем матче Накашима подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: победа Накашимы + тотал геймов больше 20,5 за 1.98.

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    Гаске — Накашима. Француз Ришар Гаске сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Гаске — Накашима с коэффициентом 1.98.
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