Ришар Гаске
Брэндон Накасима
Гаске
Ришар не прошел квалификацию в Штутгарте, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
Более того, француз оказался сразу во втором круге, поскольку заменил Сашу Зверева, который был одним из сеяных на этом турнире.
В отборе Гаске сначала обыграл Бенжамена Бонзи, а потом потерпел поражение от Пьера-Юга Эрбера (3:6, 7:6, 6:7).
Примечательно, что в прошлом году Гаске добрался в Штутгарте до четвертьфинала. Но еще на трех турнирах на траве он не прошел ни раунда.
Накашима
Брэндон тем временем провел в этом месяце на траве уже пять матчей.
На прошлой неделе американский теннисист остановился в шаге от финала на «челленджере» в Сербитоне.
В Штутгарте Накашима начал с победы над Кристофером Юбэнксом — 7:6, 6:4.
В этом матче Накашима идеально провел геймы на своей подаче. Юбэнкс взял на приеме лишь 11 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 3.16, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: в прошлом году Ришар обыграл американца в Уинстон-Сэйлеме. Чуть позже Брэндон взял реванш, разгромив француза в Бресте.
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Скорее всего, в предстоящем матче Накашима подтвердит статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: победа Накашимы + тотал геймов больше 20,5 за 1.98.