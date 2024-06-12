Хорватка Донна Векич и бельгийка Грит Миннен встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 12 июня, начало — в 11:00 мск. Векич — Миннен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Донна Векич

В лучшей своей форме Векич является теннисисткой первой двадцатки, но вопрос в том, что лучшая её форму по сезону мы может наблюдать крайне редко.

На недавнем «Ролан Гаррос» на Донну возлагались большие надежды, но она смогла пройти лишь два круга французских соревнований.

На траве она справилась максимально уверенно с Корпач в первом круге только стартовавших соревнований в Нидерландах.

В хорошем настроении Донна будет начинать матч и против Миннен, а расклад сил в этой паре и так хорошо ясен заранее.

Грит Миннен

Игра Миннен не обладает выдающимися особенностями, но приносить результат она может в зависимости от погоды и времени года.

Прогнозы на теннис

В первой игре на кортах Хертогенбоса в соперницах была крепкая Масарова, но бельгийка сыграла против ней прагматично и не испытала никаких сложностей с добычей победы.

За четыре последних матча бельгийка не смогла выиграть лишь раз, который пришелся на финал ITF в Сурбитоне, где она проиграла не самой сильной француженке Хармони Тан

В игре против Векич бельгийка будет играть с позиции обороны, но даже в такой ситуации она может доставить массу неприятностей хорватке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.40, победа Миннен — 3.00.

Прогноз: Векич видится более готовой для четвертьфинала

Ставка: Ф1 (-4) за 1.94

Альтернативный прогноз: Упорный борьбы в этой игре не получится

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.94.