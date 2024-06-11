Татьяна Мария
Эмилиана Аранго (Колумбия)
Татьяна Мария
По сравнению с прошлым и особенно позапрошлым сезоном Мария значительно сдала во всех аспектах игры, но в 36 лет по-иному и быть не может.
Физические кондиции держать тонусе становиться все сложнее, а соперницы легче не становятся, поэтому в Париже она уступила уже в первом матче датчанке Таусон, которая на 15 лет моложе.
Хотя на травяном Сурбитоне её как будто подменили, поскольку она сходу вышла в финал турнира, но проиграла в трех сетах Ван Эйтванк.
В преддверии предстоящей игры против Аранго расклад сил в пользу европейской теннисистки. Совсем не видно, что ей может предложить латиноамериканка.
Эмилиана Аранго
Про эту колумбийку известно довольно мало, но Аранго уже 23 года, поэтому настало время заявить о себе во весь голос.
В этом году Эмилиана даже вышла в основную сетку турнира в Мадриде через квалификацию, однако не смогла пройти Даяну Ястремскую из Украины.
А в последних пяти играх так и вовсе смогла победить лишь однажды, одолев совсем расклеившуюся итальянку Лукрецию Стефанини.
С Марией вполне можно бороться за победу, но для этого нужно сбить ритм игры немецкой теннисистки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Марии — 1.33, победа Аранго — 3.38.
Прогноз: Аранго не сможет ничего противопоставить своей сопернице в предстоящей игре
- 1.68Блинкова — Бектас: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.88Мертенс — Осака: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.77Ван Эйтванк — Самсонова: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Ставка: Ф1 (-5) за 1.99.
Альтернативный прогноз: Мария не позволит вздохнуть своей сопернице
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.08