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    Мария разгромит молодую колумбийку?

    Мария — Аранго. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч в Ноттингеме 11 июня 2024 года

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    Татьяна Мария
    Немка Татьяна Мария и колумбийка Эмилиана Аранго встретятся в первом круге турнира Ноттингеме. Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:00 мск. Мария — Аранго: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ноттингем. Женщины 11 Июня 2024 года

    Татьяна Мария

  • Германия
    •  Татьяна Мария 13:00 Эмилиана Аранго (Колумбия)

    Эмилиана Аранго (Колумбия)

  • Ноттингем. Женщины
    •

    Татьяна Мария

    По сравнению с прошлым и особенно позапрошлым сезоном Мария значительно сдала во всех аспектах игры, но в 36 лет по-иному и быть не может.

    Физические кондиции держать тонусе становиться все сложнее, а соперницы легче не становятся, поэтому в Париже она уступила уже в первом матче датчанке Таусон, которая на 15 лет моложе.

    Хотя на травяном Сурбитоне её как будто подменили, поскольку она сходу вышла в финал турнира, но проиграла в трех сетах Ван Эйтванк.

    В преддверии предстоящей игры против Аранго расклад сил в пользу европейской теннисистки. Совсем не видно, что ей может предложить латиноамериканка.

    Эмилиана Аранго

    Про эту колумбийку известно довольно мало, но Аранго уже 23 года, поэтому настало время заявить о себе во весь голос.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Эмилиана даже вышла в основную сетку турнира в Мадриде через квалификацию, однако не смогла пройти Даяну Ястремскую из Украины.

    А в последних пяти играх так и вовсе смогла победить лишь однажды, одолев совсем расклеившуюся итальянку Лукрецию Стефанини.

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    С Марией вполне можно бороться за победу, но для этого нужно сбить ритм игры немецкой теннисистки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Марии — 1.33, победа Аранго — 3.38.

    Прогноз: Аранго не сможет ничего противопоставить своей сопернице в предстоящей игре

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.99.

    Альтернативный прогноз: Мария не позволит вздохнуть своей сопернице

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.08

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    Мария — Аранго. Немка Татьяна Мария и колумбийка Эмилиана Аранго встретятся в первом круге турнира Ноттингеме. Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Мария — Аранго с коэффициентом 1.99.
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