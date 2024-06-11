Немка Татьяна Мария и колумбийка Эмилиана Аранго встретятся в первом круге турнира Ноттингеме. Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:00 мск. Мария — Аранго: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Татьяна Мария

По сравнению с прошлым и особенно позапрошлым сезоном Мария значительно сдала во всех аспектах игры, но в 36 лет по-иному и быть не может.

Физические кондиции держать тонусе становиться все сложнее, а соперницы легче не становятся, поэтому в Париже она уступила уже в первом матче датчанке Таусон, которая на 15 лет моложе.

Хотя на травяном Сурбитоне её как будто подменили, поскольку она сходу вышла в финал турнира, но проиграла в трех сетах Ван Эйтванк.

В преддверии предстоящей игры против Аранго расклад сил в пользу европейской теннисистки. Совсем не видно, что ей может предложить латиноамериканка.

Эмилиана Аранго

Про эту колумбийку известно довольно мало, но Аранго уже 23 года, поэтому настало время заявить о себе во весь голос.

Прогнозы на теннис

В этом году Эмилиана даже вышла в основную сетку турнира в Мадриде через квалификацию, однако не смогла пройти Даяну Ястремскую из Украины.

А в последних пяти играх так и вовсе смогла победить лишь однажды, одолев совсем расклеившуюся итальянку Лукрецию Стефанини.

С Марией вполне можно бороться за победу, но для этого нужно сбить ритм игры немецкой теннисистки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Марии — 1.33, победа Аранго — 3.38.

Прогноз: Аранго не сможет ничего противопоставить своей сопернице в предстоящей игре

Ставка: Ф1 (-5) за 1.99.

Альтернативный прогноз: Мария не позволит вздохнуть своей сопернице

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.08