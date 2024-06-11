Музетти
Лоренцо в прошлом году очень успешно провел серию турниров на траве. Интересно, что до этого он не выиграл ни матча на данном покрытии.
Но в 2023-м случился самый настоящий прорыв. Сначала итальянец дошел до четвертьфинала в Штутгарте, а потом добрался до этой же стадии в Лондоне.
Еще одним успехом стал выход в третий раунд Уимблдона. Музетти выиграл у Хуана-Пабло Варильяса и Хауме Муньяра, после чего уступил Хуберту Хуркачу.
В общем, если что, Музетти опасен не только на грунте. К слову, на завершившемся в минувшее воскресенье «Ролан Гаррос» он вел 2-1 в матче третьего круга против Новака Джоковича, но в итоге итальянцу не хватило сил на пятую партию.
Мпешти-Перрикар
Джованни тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В решающем раунде отбора француз с трудом выиграл у ливанца Беньямина Хассана. Здесь достаточно взглянуть на счет — 7:6, 6:7, 7:6.
Не так давно Мпешти-Перрикар дебютировал в топ-70. Это случилось в том числе благодаря его сенсационной победе на грунтовом турнире в Лионе. В решающем матче 20-летний теннисист выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри.
Также стоит отметить, что в этом году Мпешти-Перрикар выиграл три «челленджера» на харде. Похоже, совсем скоро у Франции будет еще один представитель в топ-50.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.81, победу Мпешти-Перрикара букмекеры предлагают за 2.00.
Прогноз: матчи между итальянцами и французами никогда не бывают спокойными. Предстоящий тоже не станет исключением. Скорее всего, парням потребуется дополнительная партия.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.18.