Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против француза Джованни Мпешти-Перрикара в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Музетти — Мпешти-Перрикар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Музетти

Лоренцо в прошлом году очень успешно провел серию турниров на траве. Интересно, что до этого он не выиграл ни матча на данном покрытии.

Но в 2023-м случился самый настоящий прорыв. Сначала итальянец дошел до четвертьфинала в Штутгарте, а потом добрался до этой же стадии в Лондоне.

Еще одним успехом стал выход в третий раунд Уимблдона. Музетти выиграл у Хуана-Пабло Варильяса и Хауме Муньяра, после чего уступил Хуберту Хуркачу.

Прогнозы на теннис

В общем, если что, Музетти опасен не только на грунте. К слову, на завершившемся в минувшее воскресенье «Ролан Гаррос» он вел 2-1 в матче третьего круга против Новака Джоковича, но в итоге итальянцу не хватило сил на пятую партию.

Мпешти-Перрикар

Джованни тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В решающем раунде отбора француз с трудом выиграл у ливанца Беньямина Хассана. Здесь достаточно взглянуть на счет — 7:6, 6:7, 7:6.

Не так давно Мпешти-Перрикар дебютировал в топ-70. Это случилось в том числе благодаря его сенсационной победе на грунтовом турнире в Лионе. В решающем матче 20-летний теннисист выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри.

Также стоит отметить, что в этом году Мпешти-Перрикар выиграл три «челленджера» на харде. Похоже, совсем скоро у Франции будет еще один представитель в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.81, победу Мпешти-Перрикара букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: матчи между итальянцами и французами никогда не бывают спокойными. Предстоящий тоже не станет исключением. Скорее всего, парням потребуется дополнительная партия.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.18.