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    Миннен легко пройдет во второй круг?

    Миннен — Масарова. Ставка (к. 1.66) и прогноз на матч в Хертогенбосе 10 июня 2024 года

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    Грит Миннен
    Бельгийка Грит Миннен и испанка Ребека Масарова встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Миннен — Масарова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Грит Миннен

    Теннис высоких достижений и Миннен пока что несовместимые понятия, хотя бельгийке всего лишь 26 лет и у неё ещё есть время, чтобы что-то исправить.

    Задатки для демонстрирования серьезных результатов действительно имеются, но конвертировать их в победы на серьезном уровне пока что не получается.

    После проигрыша на «Ролан Гарос» в первом круге соревнований она успела заявиться турнир в Сурбитоне, где смогла одержать две победы.

    В поединке против испанки Масаровой именно бельгийка видится очевидной фавориткой предстоящего противостояния.

    Ребека Масарова

    За всю свою игровую карьеру Масарова не может похвастаться действительно серьезными достижениями.

    Прогнозы на теннис

    В первой сотне рейтинга она находится довольно продолжительное время, но её теннис нельзя охарактеризовать, как прогрессирующий.

    На относительно недавнем турнире в испанском Мадриде Ребека добралась до решающей игры, но не смогла принять в ней участие из-за травмы.

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    С бельгийкой будет довольно тяжело, поскольку на траве она уже довольно неплохо разыгралась в отличие от испанки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Миннен — 1.66, победа Масаровой — 2.30.

    Прогноз: Миннен окажется сильнее по всем параметрам

    Ставка: П1 за 1.66.

    Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.27

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    Миннен — Масарова. Бельгийка Грит Миннен и испанка Ребека Масарова встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Миннен — Масарова с коэффициентом 1.66.
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