Грит Миннен
Теннис высоких достижений и Миннен пока что несовместимые понятия, хотя бельгийке всего лишь 26 лет и у неё ещё есть время, чтобы что-то исправить.
Задатки для демонстрирования серьезных результатов действительно имеются, но конвертировать их в победы на серьезном уровне пока что не получается.
После проигрыша на «Ролан Гарос» в первом круге соревнований она успела заявиться турнир в Сурбитоне, где смогла одержать две победы.
В поединке против испанки Масаровой именно бельгийка видится очевидной фавориткой предстоящего противостояния.
Ребека Масарова
За всю свою игровую карьеру Масарова не может похвастаться действительно серьезными достижениями.
В первой сотне рейтинга она находится довольно продолжительное время, но её теннис нельзя охарактеризовать, как прогрессирующий.
На относительно недавнем турнире в испанском Мадриде Ребека добралась до решающей игры, но не смогла принять в ней участие из-за травмы.
С бельгийкой будет довольно тяжело, поскольку на траве она уже довольно неплохо разыгралась в отличие от испанки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Миннен — 1.66, победа Масаровой — 2.30.
Прогноз: Миннен окажется сильнее по всем параметрам
- 1.95Кепфер — Чжан: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.10Гоффен — Нарди: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.84Родионова — Александрова: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.66.
Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три сета
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.27