Бельгийка Грит Миннен и испанка Ребека Масарова встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Миннен — Масарова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Грит Миннен

Теннис высоких достижений и Миннен пока что несовместимые понятия, хотя бельгийке всего лишь 26 лет и у неё ещё есть время, чтобы что-то исправить.

Задатки для демонстрирования серьезных результатов действительно имеются, но конвертировать их в победы на серьезном уровне пока что не получается.

После проигрыша на «Ролан Гарос» в первом круге соревнований она успела заявиться турнир в Сурбитоне, где смогла одержать две победы.

В поединке против испанки Масаровой именно бельгийка видится очевидной фавориткой предстоящего противостояния.

Ребека Масарова

За всю свою игровую карьеру Масарова не может похвастаться действительно серьезными достижениями.

Прогнозы на теннис

В первой сотне рейтинга она находится довольно продолжительное время, но её теннис нельзя охарактеризовать, как прогрессирующий.

На относительно недавнем турнире в испанском Мадриде Ребека добралась до решающей игры, но не смогла принять в ней участие из-за травмы.

С бельгийкой будет довольно тяжело, поскольку на траве она уже довольно неплохо разыгралась в отличие от испанки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Миннен — 1.66, победа Масаровой — 2.30.

Прогноз: Миннен окажется сильнее по всем параметрам

Ставка: П1 за 1.66.

Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.27