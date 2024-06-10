Серб Хамад Медьедович сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 17:30 мск. Медьедович — Марожан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Медьедович

Хамад в прошлом году сыграл свои первые матчи на траве. Несмотря на отсутствие опыта, он с первой же попытки прошел квалификацию на Уимблдоне, что уже говорит о многом.

В отборе на британском мэйджоре серб выиграл у Педро Мартинеса, Ричардаса Беранкиса и Билли Харриса.

Кроме того, Медьедович смог пробиться в основную сетку на «челленджере» в Илкли.

Прогнозы на теннис

С тех пор 20-летний Медьедович добился заметного прогресса, и уже сейчас можно сказать, что он способен успешно выступать на любых покрытиях.

Марожан

Фабиан до прошлого сезона тоже ни разу не выступал на траве, хотя он старше Хамада на четыре года.

В отличие от серба, венгерский теннисист не смог пройти квалификацию на Уимблдоне — в основную сетку он попал как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора Марожана проиграл немцу Максимилиану Мартереру, а в первом круге его уверенно остановил Давид Гоффен.

В текущем сезоне, вопреки ожиданиям, Марожан провалил грунтовую серию турниров, но при этом здорово проявил себя на харде. В марте он дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами, благодаря чему по-прежнему находится в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медьедовича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: в 2021-м Хамад и Фабиан дважды играли на «фьючерсах». В первом матче победил венгр, а во втором — серб.

Несмотря на то, что Марожана в целом побольше опыта в туре, мы считаем, что Медьедович способен обыграть соперника из топ-50. В последнее время он демонстрирует очень приличный уровень.

Рекомендуемая ставка: победа Медьедовича с форой по геймам (-1,5) за 1.92.