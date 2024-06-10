Артур Риндеркнеш
Алекс Микельсен (США)
Риндеркнеш
Артур стал участником одного из самых курьезных матчей на «Ролан Гаррос». Хотя ему точно было не до смеха.
Француз легко прошел первый круг на домашнем мэйджоре, а во втором вел 2-0 по сетам в матче с Томасом Этчеверри.
В третьей партии стало ясно, что Риндеркнеш устал, причем конкретно. В четвертом сете при счете 0:5 он со злости ударил ногой по рекламному щиту, в результате чего получил травму стопы и был вынужден сняться.
К счастью, травма оказалась несерьезной, Артур уже в порядке, но эпизод, в любом случае, показательный.
В прошлом году лучшим результатом Риндеркнеша на траве стал выход в четвертьфинал турнира на Мальорке. Также стоит отметить, что в Лондоне он проиграл Карлосу Алькарасу только на решающем тай-брейке.
Микельсен
Алекс тем временем уже успел провести один матч на траве. Вскоре после поражения от Алекса Де Минора на старте «Ролан Гаррос» американец отправился на «челленджер» в Сербитон.
Вопреки прогнозам, Микельсен не прошел даже первый круг, неожиданно проиграв 308-й ракетке мира Полу Джаббу.
В прошлом году о Микельсене узнали, в первую очередь, благодаря его успешному выступлению на травяном турнире в Ньюпорте.
Алекс дошел до финала, где проиграл Адриану Маннарино, но перед этим он остановил Максима Кресси, Джеймса Дакворта, Маккензи Макдональда и Джона Изнера.
В общем, несмотря на провал в Сербитоне, 19-летнего Микельсена ни в коем случае нельзя недооценивать.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом матче у букмекеров нет фаворита — и на Риндеркнеша, и на Микельсена можно поставить за 1.91.
Прогноз: оба теннисиста обладают хорошей подачей, поэтому логично предположить, что их встреча на траве может затянуться. Возможно, американцу и французу понадобится и третий сет, и несколько тай-брейков.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.