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    Микельсену и Риндеркнешу не хватит одного тай-брейка?

    Риндеркнеш — Микельсен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарт 10 июня 2024 года

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    Алекс Микельсен
    Американец Алекс Микельсен сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Риндеркнеш — Микельсен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 10 Июня 2024 года

    Артур Риндеркнеш

  • Франция
    •  Артур Риндеркнеш 11:00 Алекс Микельсен (США)

    Алекс Микельсен (США)

  • Штутгарт. Мужчины
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    Риндеркнеш

    Артур стал участником одного из самых курьезных матчей на «Ролан Гаррос». Хотя ему точно было не до смеха.

    Француз легко прошел первый круг на домашнем мэйджоре, а во втором вел 2-0 по сетам в матче с Томасом Этчеверри.

    В третьей партии стало ясно, что Риндеркнеш устал, причем конкретно. В четвертом сете при счете 0:5 он со злости ударил ногой по рекламному щиту, в результате чего получил травму стопы и был вынужден сняться.

    К счастью, травма оказалась несерьезной, Артур уже в порядке, но эпизод, в любом случае, показательный.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году лучшим результатом Риндеркнеша на траве стал выход в четвертьфинал турнира на Мальорке. Также стоит отметить, что в Лондоне он проиграл Карлосу Алькарасу только на решающем тай-брейке.

    Микельсен

    Алекс тем временем уже успел провести один матч на траве. Вскоре после поражения от Алекса Де Минора на старте «Ролан Гаррос» американец отправился на «челленджер» в Сербитон.

    Вопреки прогнозам, Микельсен не прошел даже первый круг, неожиданно проиграв 308-й ракетке мира Полу Джаббу.

    В прошлом году о Микельсене узнали, в первую очередь, благодаря его успешному выступлению на травяном турнире в Ньюпорте.

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    Алекс дошел до финала, где проиграл Адриану Маннарино, но перед этим он остановил Максима Кресси, Джеймса Дакворта, Маккензи Макдональда и Джона Изнера.

    В общем, несмотря на провал в Сербитоне, 19-летнего Микельсена ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче у букмекеров нет фаворита — и на Риндеркнеша, и на Микельсена можно поставить за 1.91.

    Прогноз: оба теннисиста обладают хорошей подачей, поэтому логично предположить, что их встреча на траве может затянуться. Возможно, американцу и французу понадобится и третий сет, и несколько тай-брейков.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.

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    Риндеркнеш — Микельсен. Американец Алекс Микельсен сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Микельсен с коэффициентом 1.92.
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