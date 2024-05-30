Алехандро Давидович-Фокина
Каспер Рууд
Давидович-Фокина
Алехандро в первом раунде одержал волевую победу над Валентином Вашеро — 4:6, 6:2, 6:2, 7:6.
Испанцу, кажется, просто повезло, что на старте турнира его соперником стал дебютант основной сетки «Ролан Гаррос».
Давидович-Фокина воспользовался тем, что у представителя Монако банально нет опыта подобных матчей. При этом в четвертом сете на тай-брейке всё могло сложиться совершенно иначе.
По игре Алехандро в очередной раз не показал ничего выдающегося, что вряд ли кого-то сильно удивило, учитывая его результаты в текущем сезоне.
Рууд
Каспер тем временем начал турнир с уверенной победы над Фелипе Мелихени Родригесом — 6:3, 6:4, 6:3.
По сути, норвежец провел мастер-класс для бразильского теннисиста.
Рууд показал невероятную игру на подаче: точность на первом мяче была просто на каком-то космическом уровне — 89 процентов.
В итоге соперник финалиста двух предыдущих розыгрышей «Ролан Гаррос» взял на приеме лишь 14 очков.
Кажется, Рууду очень комфортно, когда его фамилию не мусолят, рассуждая о фаворитах турнира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 5.60, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: кажется, против такого Рууда у испанца практически нет шансов на выход в следующий раунд.
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К слову, ранее в этом сезоне Каспер выиграл у Алехандро на «Мастерсе» в Майами со счетом 6:3, 6:4.
Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-7,5) за 2.00.