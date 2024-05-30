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    Сможет ли Рууд разгромить Давидовича-Фокину?

    Давидович-Фокина — Рууд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Ролан Гаррос» 30 мая 2024 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Давидович-Фокина — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 30 Мая 2024 года

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •  Алехандро Давидович-Фокина 12:00 Каспер Рууд

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •

    Давидович-Фокина

    Алехандро в первом раунде одержал волевую победу над Валентином Вашеро — 4:6, 6:2, 6:2, 7:6.

    Испанцу, кажется, просто повезло, что на старте турнира его соперником стал дебютант основной сетки «Ролан Гаррос».

    Давидович-Фокина воспользовался тем, что у представителя Монако банально нет опыта подобных матчей. При этом в четвертом сете на тай-брейке всё могло сложиться совершенно иначе.

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    По игре Алехандро в очередной раз не показал ничего выдающегося, что вряд ли кого-то сильно удивило, учитывая его результаты в текущем сезоне.

    Рууд

    Каспер тем временем начал турнир с уверенной победы над Фелипе Мелихени Родригесом — 6:3, 6:4, 6:3.

    По сути, норвежец провел мастер-класс для бразильского теннисиста.

    Рууд показал невероятную игру на подаче: точность на первом мяче была просто на каком-то космическом уровне — 89 процентов.

    В итоге соперник финалиста двух предыдущих розыгрышей «Ролан Гаррос» взял на приеме лишь 14 очков.

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    Кажется, Рууду очень комфортно, когда его фамилию не мусолят, рассуждая о фаворитах турнира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 5.60, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: кажется, против такого Рууда у испанца практически нет шансов на выход в следующий раунд.

    К слову, ранее в этом сезоне Каспер выиграл у Алехандро на «Мастерсе» в Майами со счетом 6:3, 6:4.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-7,5) за 2.00.

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    Давидович-Фокина — Рууд. Норвежец Каспер Рууд сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Рууд с коэффициентом 2.00.
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