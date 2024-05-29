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    Медведев продлит серию разгромных побед над Кецмановичем?

    Кецманович — Медведев. Ставка (к. 2.71) и прогноз на «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года

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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Кецманович — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2024 года

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •  Миомир Кецманович 12:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Кецманович

    Миомир в первом круге одержал победу над Тьяго Монтейро — 6:2, 6:1, 4:6, 7:5.

    Интересно, что несколько недель назад серб проиграл бразильскому теннисисту в третьем круге «Мастерса» в Риме, но на этот раз ему удалось взять реванш.

    К слову, на римском «тысячнике» Кецманович показал пока что свой лучший результат на грунте в этом году. Прежде чем проиграть Монтейро, он одержал победы над Брэндоном Накашимой и Каспером Руудом.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В предыдущих сезонах Кецманович лишь однажды прошел на «Ролан Гаррос» дальше второго круга. В 2022-м Миомир остановился в третьем раунде.

    Медведев

    В отличие от прошлого сезона, в этом Даниил смог выйти во второй раунд французского мэйджора.

    Россиянин одержал победу над Домиником Кепфером — 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

    Как и ожидалось, трех сетов Медведеву все-таки не хватило, но для грунта это абсолютно нормальная история. На этом покрытии сложно провести три сета подряд, не допуская ошибок.

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    К слову, Медведев и в третьей партии вел с брейком, но потом случился небольшой сбой. Но интрига, к счастью, исчезла так же быстро, как и появилась.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 3.46, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: Даниил уверенно выиграл три предыдущих матча против Миомира. В одном из них он разгромил серба в третьем круге «Ролан Гаррос»-2022 — 6:2, 6:4, 6:2. В прошлом сезоне россиянин отдал Кецмановичу три гейма в Аделаиде — 6:0, 6:3.

    Скорее всего, у Медведева снова не будет проблем в матче против этого соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева в трех сетах за 2.71.

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    Кецманович — Медведев. Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Кецманович — Медведев с коэффициентом 2.71.
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