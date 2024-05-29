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    Швентек не заметит бывшего лидера рейтинга?

    Швентек — Осака. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос», 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Осака
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    Ига Швентек
    Полька Ига Швентек и японка Наоми Осака встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 16:30 мск. Швентек — Осака: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2024 года

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •  Ига Свёнтек 16:30 Наоми Осака

    Наоми Осака

  • Япония
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    Ига Швентек

    Что ещё можно говорить о Швентек, если она выигрывает все турниры подряд без устали. Ига снова похожа на непобедимую машину, которую просто нереально остановить

    К своему любимому «Ролан Гаррос» она подошла с 13 матчами без поражений, и угрозы к прерыванию этой серии на горизонте совсем не видно.

    В первом поединке на турнире она без каких-либо проблем разобралась с француженкой Леолией Жанжан.

    Сейчас её поджидает Осака, которая далека от своих оптимальных кондиций, но польке есть за что поквитаться с японкой.

    Наоми Осака

    На протяжении последних восьми месяце Осака все больше и больше добирает во всех необходимых компонентах игры.

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    Не сказать, что грунтовое покрытие её любимое, но таланта и физической готовности Наоми хватает, что даже на нем сейчас демонстрировать достаточно вменяемые результаты.

    Наоми пришлось знатно повозиться с Бронцетти в первом круге парижского турнира, но на характере Осака вытащила ту игру.

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    На Швентек будет просто какой-то запредельный настрой, поскольку именно Ига сменила на троне женского тура японку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Швентек — 1.04, победа Осаки — 11.50.

    Прогноз: Японка постарается создать проблемы Иге, но она их не заметит.

    Ставка: Ф1 (-6.5) за 1.84.

    Альтернативный прогноз: Осака не сможет навязать борьбу

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.44.

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    1.84
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    Швентек — Осака. Полька Ига Швентек и японка Наоми Осака встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Швентек — Осака с коэффициентом 1.84.
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