Полька Ига Швентек и японка Наоми Осака встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 16:30 мск. Швентек — Осака: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ига Швентек

Что ещё можно говорить о Швентек, если она выигрывает все турниры подряд без устали. Ига снова похожа на непобедимую машину, которую просто нереально остановить

К своему любимому «Ролан Гаррос» она подошла с 13 матчами без поражений, и угрозы к прерыванию этой серии на горизонте совсем не видно.

В первом поединке на турнире она без каких-либо проблем разобралась с француженкой Леолией Жанжан.

Сейчас её поджидает Осака, которая далека от своих оптимальных кондиций, но польке есть за что поквитаться с японкой.

Наоми Осака

На протяжении последних восьми месяце Осака все больше и больше добирает во всех необходимых компонентах игры.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Не сказать, что грунтовое покрытие её любимое, но таланта и физической готовности Наоми хватает, что даже на нем сейчас демонстрировать достаточно вменяемые результаты.

Наоми пришлось знатно повозиться с Бронцетти в первом круге парижского турнира, но на характере Осака вытащила ту игру.

На Швентек будет просто какой-то запредельный настрой, поскольку именно Ига сменила на троне женского тура японку.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Швентек — 1.04, победа Осаки — 11.50.

Прогноз: Японка постарается создать проблемы Иге, но она их не заметит.

Ставка: Ф1 (-6.5) за 1.84.

Альтернативный прогноз: Осака не сможет навязать борьбу

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.44.