Ига Свёнтек
Наоми Осака
Ига Швентек
Что ещё можно говорить о Швентек, если она выигрывает все турниры подряд без устали. Ига снова похожа на непобедимую машину, которую просто нереально остановить
К своему любимому «Ролан Гаррос» она подошла с 13 матчами без поражений, и угрозы к прерыванию этой серии на горизонте совсем не видно.
В первом поединке на турнире она без каких-либо проблем разобралась с француженкой Леолией Жанжан.
Сейчас её поджидает Осака, которая далека от своих оптимальных кондиций, но польке есть за что поквитаться с японкой.
Наоми Осака
На протяжении последних восьми месяце Осака все больше и больше добирает во всех необходимых компонентах игры.
Не сказать, что грунтовое покрытие её любимое, но таланта и физической готовности Наоми хватает, что даже на нем сейчас демонстрировать достаточно вменяемые результаты.
Наоми пришлось знатно повозиться с Бронцетти в первом круге парижского турнира, но на характере Осака вытащила ту игру.
На Швентек будет просто какой-то запредельный настрой, поскольку именно Ига сменила на троне женского тура японку.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Швентек — 1.04, победа Осаки — 11.50.
Прогноз: Японка постарается создать проблемы Иге, но она их не заметит.
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Ставка: Ф1 (-6.5) за 1.84.
Альтернативный прогноз: Осака не сможет навязать борьбу
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.44.