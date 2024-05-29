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    Сможет ли Пол разгромить Фоньини?

    Фоньини — Пол. Ставка (к. 2.28) и прогноз на «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года

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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против итальянца Фабио Фоньини во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Фоньини — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2024 года

    Фабио Фоньини

  • Италия
    •  Фабио Фоньини 12:00 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
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    Фоньини

    Фабио на старте турнира в очередной раз напомнил, что его пока рано окончательно списывать со счетов.

    В первом раунде опытнейший итальянец разгромил нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 6:1, 6:1, 7:5.

    Лучшим результатом 37-летнего Фоньини в этом сезоне пока что остается выход в четвертьфинал в Марракеше. Здесь он выиграл у Юго Гастона и Ласло Дьере, после чего уступил Павлу Котову.

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    На остальных турнирах Фоньини ни разу не выигрывал больше одного матча, но в предстоящей встрече с Полом он наверняка сделает всё, чтобы зрители не скучали.

    Пол

    Томми из-за травмы голеностопа начал играть на грунте только в начале апреля. Но эта пауза, кажется, пошла ему на пользу.

    В Мадриде американец проиграл в третьем раунде аргентинцу Франсиско Серундоло, но зато в Риме он дошел до полуфинала.

    На «тысячнике» в Вечном городе Пол одержал классные победы над Асланом Карацевым, Домиником Кепфером, Даниилом Медведевым и Хуберт Хуркачем, после чего уступил Николасу Харри.

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    В первом раунде французского мэйджора Пол одержал разгромную победу над Педро Качином — 6:2, 6:3, 6:1.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 4.90, победу Пола букмекеры предлагают за 1.18.

    Прогноз: скорее всего, как минимум в одной партии у американца точно будут проблемы, но страдать весь матч ему точно не придется. Фабио просто не хватит энергии играть на высоком уровне в течение двух-трех сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал сетов больше 3,5 за 2.28.

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    Фоньини — Пол. Американец Томми Пол сыграет против итальянца Фабио Фоньини во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Фоньини — Пол с коэффициентом 2.28.
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