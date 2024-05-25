Египтянка Майар Шериф и американка Пэйтон Стирнс встретятся в финале турнира в Рабате. Матч пройдет 25 мая, начало — в 14:00 мск. Шериф — Стирнс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Майар Шериф

Изначально Шериф рассматривалась в качестве одной из основных претенденток на титул, и вот она в финале.

На протяжении всей недели она не сыграла ни одного поединка из трёх сетов, а в четвертьфинале против Рахимовой она так и вовсе отдала россиянке всего лишь один гейм.

Продуктивная игра в атаке подкрепляется хорошей физической формой и выносливостью. Майар может бесконечно долго играть на задней линии безошибочно.

В решающей игре против Стирнс именно она видится явной фавориткой на победу, тем более американка в последних двух матчах знатно вымоталась.

Пэйтон Стирнс

Мало, кто ожидал, что Стирнс может выиграть больше двух матчей на турнире в Рабате, н она уже в финале.

Все прогнозы на теннис

По ходу турнира ей удалось обыграть китаянку Сю Ван, итальянку Бронцетти и болгарку Томову. Причем в двух последних матчах для выяснения отношений потребовалось три сета.

Стирнс знатно поднаторела в оборонительной игре на задней линии, но её внезапные выходы вперед не прекратились.

Комбинированный стиль игры в теннис она будет применять и в матче за титул, но Шериф очень хорошо может пресекать такие штучки на корню.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.34, победа Стирнс — 3.33.

Прогноз: Шериф легко заберет титул

Ставка: Ф1 (-4) за 1.78.

Альтернативный прогноз: Шериф максимально быстро разберется с соперницей

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.22.