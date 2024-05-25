Майар Шериф
Изначально Шериф рассматривалась в качестве одной из основных претенденток на титул, и вот она в финале.
На протяжении всей недели она не сыграла ни одного поединка из трёх сетов, а в четвертьфинале против Рахимовой она так и вовсе отдала россиянке всего лишь один гейм.
Продуктивная игра в атаке подкрепляется хорошей физической формой и выносливостью. Майар может бесконечно долго играть на задней линии безошибочно.
В решающей игре против Стирнс именно она видится явной фавориткой на победу, тем более американка в последних двух матчах знатно вымоталась.
Пэйтон Стирнс
Мало, кто ожидал, что Стирнс может выиграть больше двух матчей на турнире в Рабате, н она уже в финале.
По ходу турнира ей удалось обыграть китаянку Сю Ван, итальянку Бронцетти и болгарку Томову. Причем в двух последних матчах для выяснения отношений потребовалось три сета.
Стирнс знатно поднаторела в оборонительной игре на задней линии, но её внезапные выходы вперед не прекратились.
Комбинированный стиль игры в теннис она будет применять и в матче за титул, но Шериф очень хорошо может пресекать такие штучки на корню.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.34, победа Стирнс — 3.33.
Прогноз: Шериф легко заберет титул
- 1.84Андреева — Бектас: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.92Зверев — Надаль: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.93Рублев — Даниэль: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.78.
Альтернативный прогноз: Шериф максимально быстро разберется с соперницей
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.22.