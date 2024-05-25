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    Шериф спокойно заберет титул в Африке?

    Шериф — Стирнс. Ставка (к. 1.78) и прогноз на финал в Рабате 25 мая 2024 года

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    Майар Шериф
    Египтянка Майар Шериф и американка Пэйтон Стирнс встретятся в финале турнира в Рабате. Матч пройдет 25 мая, начало — в 14:00 мск. Шериф — Стирнс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Майар Шериф

    Изначально Шериф рассматривалась в качестве одной из основных претенденток на титул, и вот она в финале.

    На протяжении всей недели она не сыграла ни одного поединка из трёх сетов, а в четвертьфинале против Рахимовой она так и вовсе отдала россиянке всего лишь один гейм.

    Продуктивная игра в атаке подкрепляется хорошей физической формой и выносливостью. Майар может бесконечно долго играть на задней линии безошибочно.

    В решающей игре против Стирнс именно она видится явной фавориткой на победу, тем более американка в последних двух матчах знатно вымоталась.

    Пэйтон Стирнс

    Мало, кто ожидал, что Стирнс может выиграть больше двух матчей на турнире в Рабате, н она уже в финале.

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    По ходу турнира ей удалось обыграть китаянку Сю Ван, итальянку Бронцетти и болгарку Томову. Причем в двух последних матчах для выяснения отношений потребовалось три сета.

    Стирнс знатно поднаторела в оборонительной игре на задней линии, но её внезапные выходы вперед не прекратились.

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    Комбинированный стиль игры в теннис она будет применять и в матче за титул, но Шериф очень хорошо может пресекать такие штучки на корню.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.34, победа Стирнс — 3.33.

    Прогноз: Шериф легко заберет титул

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.78.

    Альтернативный прогноз: Шериф максимально быстро разберется с соперницей

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.22.

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    Шериф — Стирнс. Египтянка Майар Шериф и американка Пэйтон Стирнс встретятся в финале турнира в Рабате. Матч пройдет 25 мая, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Шериф — Стирнс с коэффициентом 1.78.
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