Американка Пэйтон Стирнс и итальянка Лючия Бронцетти встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 23 мая, начало — в 14:30 мск. Стирнс — Бронцетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Пэйтон Стирнс

По сравнению с прошлым сезоном у Стирнс замечен явный регресс в игре. Американская теннисистка явно не специалистка по грунту и может на нем показывать вменяемые результаты только при максимальной физической готовности.

При всем этом на последних турнирах на глине американка стабильно добиралась до стадии четвертьфиналов (в итальянской Парме и французском Сен-Мало).

В Рабате американка уже расправилась с сербкой Крунич и китаянкой Сю Ван.

Матч против азиатской спортсменки получился весьма легким, поскольку Пэйтон отдала ей всего лишь четыре гейма.

Встреча против Бронцетти не относится к категории простых, поскольку итальянка на любом грунте оказывает серьезный уровень сопротивления.

Лючия Бронцетти

Все прекрасно знают, как Бронцетти умеет играть в теннис на грунте, когда её эмоциональное состояние на подъеме.

Все прогнозы на теннис

Ещё по прошлому сезону было видно, что Лючия набирает обороты, но подтверждения того, что в нынешнем сезоне все сохранится на довольно высоком уровне, не было.

При всем этом даже на харде Индиан-Уэллса итальянская спортсменка забиралась в третий раунд, поэтому с кондициями и готовностью у неё все в порядке.

Поединок против Стирнс получится конкурентным, и у европейской теннисистки отличные шансы пройти по дистанции дальше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Стирнс — 1.59, победа Бронцетти — 2.38.

Прогноз: Итальянка покажет задорный теннис и по делу одержит победу.

Ставка: П2 за 2.38.

Альтернативный прогноз: Предвидится упорный матч на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2,5 с коэффициентом 2.41.