Пейтон Стернс (США)
Лючия Бронцетти
Пэйтон Стирнс
По сравнению с прошлым сезоном у Стирнс замечен явный регресс в игре. Американская теннисистка явно не специалистка по грунту и может на нем показывать вменяемые результаты только при максимальной физической готовности.
При всем этом на последних турнирах на глине американка стабильно добиралась до стадии четвертьфиналов (в итальянской Парме и французском Сен-Мало).
В Рабате американка уже расправилась с сербкой Крунич и китаянкой Сю Ван.
Матч против азиатской спортсменки получился весьма легким, поскольку Пэйтон отдала ей всего лишь четыре гейма.
Встреча против Бронцетти не относится к категории простых, поскольку итальянка на любом грунте оказывает серьезный уровень сопротивления.
Лючия Бронцетти
Все прекрасно знают, как Бронцетти умеет играть в теннис на грунте, когда её эмоциональное состояние на подъеме.
Ещё по прошлому сезону было видно, что Лючия набирает обороты, но подтверждения того, что в нынешнем сезоне все сохранится на довольно высоком уровне, не было.
При всем этом даже на харде Индиан-Уэллса итальянская спортсменка забиралась в третий раунд, поэтому с кондициями и готовностью у неё все в порядке.
Поединок против Стирнс получится конкурентным, и у европейской теннисистки отличные шансы пройти по дистанции дальше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Стирнс — 1.59, победа Бронцетти — 2.38.
Прогноз: Итальянка покажет задорный теннис и по делу одержит победу.
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Ставка: П2 за 2.38.
Альтернативный прогноз: Предвидится упорный матч на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2,5 с коэффициентом 2.41.