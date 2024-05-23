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    Бронцетти сможет остановить Стирнс?

    Стирнс — Бронцетти. Ставка (к. 2.38) и прогноз на матч в Рабате 23 мая 2024 года

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    Лючия Бронцетти
    Американка Пэйтон Стирнс и итальянка Лючия Бронцетти встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 23 мая, начало — в 14:30 мск. Стирнс — Бронцетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 23 Мая 2024 года

    Пейтон Стернс (США)

  • Морокко. Женщины
    •  Пейтон Стернс (США) 14:30 Лючия Бронцетти

    Лючия Бронцетти

  • Италия
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    Пэйтон Стирнс

    По сравнению с прошлым сезоном у Стирнс замечен явный регресс в игре. Американская теннисистка явно не специалистка по грунту и может на нем показывать вменяемые результаты только при максимальной физической готовности.

    При всем этом на последних турнирах на глине американка стабильно добиралась до стадии четвертьфиналов (в итальянской Парме и французском Сен-Мало).
    В Рабате американка уже расправилась с сербкой Крунич и китаянкой Сю Ван.

    Матч против азиатской спортсменки получился весьма легким, поскольку Пэйтон отдала ей всего лишь четыре гейма.

    Встреча против Бронцетти не относится к категории простых, поскольку итальянка на любом грунте оказывает серьезный уровень сопротивления.

    Лючия Бронцетти

    Все прекрасно знают, как Бронцетти умеет играть в теннис на грунте, когда её эмоциональное состояние на подъеме.

    Все прогнозы на теннис

    Ещё по прошлому сезону было видно, что Лючия набирает обороты, но подтверждения того, что в нынешнем сезоне все сохранится на довольно высоком уровне, не было.

    При всем этом даже на харде Индиан-Уэллса итальянская спортсменка забиралась в третий раунд, поэтому с кондициями и готовностью у неё все в порядке.

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    Поединок против Стирнс получится конкурентным, и у европейской теннисистки отличные шансы пройти по дистанции дальше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Стирнс — 1.59, победа Бронцетти — 2.38.

    Прогноз: Итальянка покажет задорный теннис и по делу одержит победу.

    Ставка: П2 за 2.38.

    Альтернативный прогноз: Предвидится упорный матч на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2,5 с коэффициентом 2.41.

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    Стирнс — Бронцетти. Американка Пэйтон Стирнс и итальянка Лючия Бронцетти встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 23 мая, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Стирнс — Бронцетти с коэффициентом 2.38.
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