Польская теннисистка Магда Линетт сыграет против американки Мэдисон Киз в четвертьфинале WTA Страсбург (Франция). Матч пройдёт 23 мая, начало — в 13:30 мск. Линетт — Киз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Линетт

Магда Линетт входит в топ-50 женской теннисной ассоциации. На турнире во французском Руане польская теннисистка дошла до финала, переиграв в 1/2 украинку Ангелину Калинину. Линетт была близка, чтобы завоевать титул, однако в решающей встрече уступила Слоун Стивенс (1:6, 6:2, 1:6).

Потом спортсменка из Польши выступила на WTA в Мадриде и Риме. На испанском и итальянском кортах Магда Линетт смогла пройти лишь во второй круг турнира. Дальше пройти по турнирной сетке не позволили белорусские теннисистки Арина Соболенко (4:6, 6:3, 3:6) — в Мадриде и Виктория Азаренко (7:6, 4:6, 3:6) — в Риме.

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Турнир в Страсбурге для Линетт складывается удачно, 50-я ракетка мира прошла два круга, обыграв по пути в четвертьфинал румынку Сорану Кырстя (7:5, 7:5) и россиянку Екатерину Александрову (6:7, 6:3,6:3).

Киз

Мэдисон Киз входит в топ-16 женской теннисной ассоциации. В сетке турнире WTA 500 в Страсбурге американка стартовала со второго круга. В битве за выход в 1/4 финала Киз противостояла китаянка Синьюй Ван (7:5, 6:0 — победа в пользу Мэдисон Киз.

На грунтовом покрытии в Риме Мэдисон Киз провела 4 матча, в которых одержала три победы. Теннисистка из США выиграла у Осорио Серрано из Колумбии (6:0, 4:6, 6:3), Хаддад Майа из Бразилии (6:4, 4:6, 6:3) и Сораны Кырстяиз Румынии (6:2, 6:1).

В четвертьфинале римского тысячника Мэдисон Киз встретилась с первой ракеткой мира — Игой Швентек из Польши. Американка не смогла составить конкуренцию польской сопернице, уступив со счетом 1:3, 3:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Линетт в этом матче можно поставить за 2.95, победу Киз букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: В этой встрече ожидаем уверенной победы американки Мэдисон Киз, которая в последних играх показывает внушительную статистику: 4 победы в 5 матчах. В том что Магда Линетт остановит соперницу есть сомнение, так что наше мнение, Киз обыграет польскую теннисистку.

Рекомендуемая ставка: Победа Киз с форой по геймам (-4) с коэффициентом 1.93.