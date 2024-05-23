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    Самсонова возьмет реванш у Киз?

    Киз — Самсонова. Ставка (к. 2.60) и прогноз на турнир в Страсбурге 24 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Мэдисон Киз в полуфинале турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройде 24 мая, начало — в 13:30 мск. Киз — Самсонова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Киз

    Мэдисон выиграла не менее двух матчей на третьем турнире подряд.

    А это свидетельствует о том, что американку больше не беспокоят последствия травмы, из-за которой ей пришлось пропустить начало сезона.

    В Страсбурге Киз начала с уверенной победы над китаянкой Синьюй Ван — 7:5, 6:0.

    В следующем матче финалистка US Open-2017 выиграла у польской теннисистки Магды Линетт — 6:1, 6:3.

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    Также стоит отметить, что ранее в этом месяце Киз дошла до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде и до четвертьфинала в Риме. В обоих случаях ее остановила Ига Свентек.

    Самсонова

    Людмила тем временем не перестает удивлять на фоне предыдущих результатов.

    Очевидно, что на этой неделе от нее вообще никто не ожидал выхода в полуфинал, но в итоге россиянка находится в шаге от участия в решающем матче.

    В четвертьфинале Самсонова разгромила бразильянку Беатрис Хаддад-Майя — 6:3, 6:0. Это первый случай, когда ей удалось повесить баранку сопернице из топ-20.

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    Перед этим Людмила выиграла у Барборы Крейчиковой (6:2, 6:7, 6:4) и Лейлы Фернандес (4:6, 6:4, 6:2).

    Самсонова выиграла три матча подряд впервые после февральского турнира в Абу-Даби.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.60, победу Киз букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: месяц назад Людмила уступила американке в Мадриде со счетом 2:6, 3:6. По правде говоря, в женском теннисе все настолько непредсказуемо и нелогично, что вряд ли кто-то сильно удивится, если и на этот раз россиянка проиграет американке с разгромным счетом. Несмотря на то, что Самсонова здорово провела предыдущие матчи на этой неделе.

    Рекомендуемая ставка: победа Киз в двух сетах за 2.60.

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    Киз — Самсонова. Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Мэдисон Киз в полуфинале турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройде 24 мая, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Киз — Самсонова с коэффициентом 2.60.
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