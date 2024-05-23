Американец Алекс Микельсен сыграет против чеха Томаша Махача в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 23 мая, начало — в 14:30 мск. Микельсен — Махач: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Микельсен

Алекс во втором круге преподнес пока что главную сенсацию турнира, выиграв у Тейлора Фрица.

Интересно, что коэффициент на победу Микельсена в какой-то момент был около 7.00.

Алекс дожал соотечественника в третьем сете — 6:4, 4:6, 7:5. В решающей партии, которая продолжалась целый час, ему удалось сделать два брейка.

Безусловно, это большая сенсация на фоне предыдущих результатов 19-летнего теннисиста на грунте.

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Перед встречей с Фрицем он выиграл лишь два из девяти матчей на этом покрытии.

Махач

Томам в предыдущем матче одержал волевую победу над Николасом Морено де Альбораном — 4:6, 7:5, 6:0.

После двух сложных сетов к решающему соперник оказался не готов, в отличие от чеха, который забирал розыгрыши не только на подаче, но и на приеме.

В первом круге Махач одержал победу над британцем Джеком Дрейпером -7:6, 6:1.

Махач впервые в сезоне выиграл два матча подряд на грунте. В апреле он не очень удачно выступил в Барселоне и Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 2.87, победу Махача букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: скорее всего, выиграет тот, у кого больше опыта, то есть чех. Алекс, конечно, очень удивил, остановив Фрица, но есть подозрение, что мысленно Тейлор был уже в Париже, где совсем скоро начнется «Ролан Гаррос».

В общем, наше мнение, Махач обыграет американского теннисиста. Возможно, даже с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Махача с форой по геймам (-3,5) за 1.92.